Galbani e Recla puntano su gusto e praticità

Valore aggiunto e contenuto di servizio per assecondare i nuovi trend e soddisfare le esigenze dei consumatori che chiedono alta qualità, ma anche comodità e velocità. E così Galbani Salumi e Recla adottano formule ad alto tasso di praticità.

Il Salame Napoli Galbani in vaschetta

Le nuove proposte Galbani

Galbani amplia la propria offerta di salumi per rispondere ai nuovi trend di consumo. Dai classici Prosciutto Cotto Fetta Golosa, Salame Napoli e Mortadella Augustissima, da sempre venduti al banco taglio, nascono gli affettati in vaschetta. «Con questi tre nuovi lanci Galbani arricchisce sempre di più la sua offerta di salumi, andando a rispondere alle esigenze dei consumatori che cercano prodotti pratici e di qualità - ha commentato Stefano Mazzoli, direttore marketing Galbani Salumi - Da oggi tutta la qualità dei salumi del banco taglio è disponibile anche a libero servizio, in un formato che unisce tutta la bontà dei prodotti storici Galbani alla comodità di una vaschetta preconfezionata». Disponibili nei banchi frigo di tutta Italia, il gusto intenso e speziato del Prosciutto Cotto Fetta Golosa Galbani affettato in vaschetta da 100 g, il Salame Napoli Galbani affettato, caratterizzato dalla grana grossa e dal sapore intenso e con una leggera nota affumicata, in vaschetta da 80 g e la Mortadella Augustissima Galbani affettata, con il suo profumo inconfondibile e intenso, sempre in vaschetta da 80 g.

Recla: il sapore dell'Alto Adige

Le Julienne di Speck Alto Adige Igp di Recla hanno un formato innovativo, un taglio estremamente sottile (4mm x 1mm) e sono molto versatili in cucina, facili e veloci da preparare. Si sposano con la pasta sia al naturale, sia cotte, e sono ideali per arricchire primi piatti, verdure, zuppe e insalate. Per una consistenza croccante basta una veloce scottata in padella. Per la realizzazione dello Speck Alto Adige Igp i macellai di Recla scelgono le migliori cosce di suino, che vengono poi lavorate rispettando i processi tradizionali: la salatura avviene pezzo per pezzo, la speziatura è eseguita con la ricetta segreta di famiglia, l’affumicatura con il legno di faggio è leggera e delicata e la stagionatura di minimo 22 settimane avviene con l’aria fresca della Val Venosta. Il risultato è una specialità dal sapore inconfondibile, un prodotto versatile, ricco di proteine, privo di glutine e lattosio.

Julienne di Speck Alto Adige Igp Recla

Molto apprezzata anche la Pancetta affumicata stagionata, disponibile nel pratico formato da 80 g. È ottenuta da sola carne di suino con l'equilibrio ottimale tra parte magra e parte grassa. Sale, erbe e spezie vengono massaggiate a mano per garantire la massima omogeneità, mentre la stagionatura di tre mesi conferisce una consistenza piacevolmente morbida. Un piacere per il palato, da gustare in modo semplice, in mezzo al pane, o come ingrediente con cui arricchire primi piatti come pasta e risotti o insaporire insalate e uova. Sottilissime e pronte per il consumo, le fette di Pancetta affumicata stagionata Recla si sciolgono in bocca; se passate in padella a fuoco vivace diventano croccanti.

La Pancetta affumicata stagionata di Recla