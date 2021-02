Latte Fieno all’arancia rossa, yogurt come un dolce al cucchiaio

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 19:58

Latte Fieno Stg 100% dell’Alto Adige è senza Ogm, senza conservanti, senza aromi e senza dolcificanti aggiunti

amplia la sua linea dicon doppio strato presentando la referenza al gusto. Proviene da mucche allevate secondo i metodi alpini tradizionali e che si nutrono principalmente di erba fresca, fieno d’alpeggio ed erbe aromatiche.I 550 soci contadini di Latteria Merano raccolgono tutti i giorni ilsituati intorno a Merano (Bz) ad un’altitudine media di 1.350 metri. Ogni stalla ospita in media 9 mucche, che hanno tutte un nome. Il numero ridotto permette ai contadini di prendersi cura di loro al meglio e farle vivere in condizioni ottimali, nel pieno rispetto delLatte Fieno significa anche sostenibilità e armonia con la natura, perché promuove lae l’ottima salute e longevità delle mucche. Per tutte queste ragioni, il latte fieno è riconosciuto dall’Ue comeOltre alla sua extra cremosità, losi combina alle proprietà dello yogurt di Latte Fieno Stg 100% dell’Alto Adige,, senza conservanti, senza aromi e senza dolcificanti aggiunti. Un mix perfetto da gustare come unQuesto yogurt è inoltre, perché il vasetto è realizzato in carta ed è quindi 100% riciclabile. È disponibile in: Arancia rossa, Bianco con crema al caffè, Bianco con mango e maracuja, Bianco con fragola, Bianco con frutti di bosco Bianco naturale,Per informazioni: www.latteriamerano.it