Latte sardo di mucca e pecora per lo yogurt bianco di Arborea

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 20:30

A

La gamma A·Yo da metà giugno nelle principali insegne della Gdo

“White lover”, target in costante crescita

Crescita a velocità doppia per lo yogurt bianco

Packaging innovativo

raccolto, per la parte vaccina, dalle 200 aziende socie della Cooperativa Arborea e, per quella ovina, da un selezionato gruppo di allevatori della Cooperativa Cao di Siamanna, partner di Arborea, già fornitore per latte e derivati a marchio Girau.La gamma di A·Yo si compone di: il Cremoso Bianco intero, per chi ama il gusto intenso dello yogurt ed è aperto anche ad altre modalità di consumo; il Cremoso Zero% Grassi, per gli amanti del gusto puro, interessati all’origine degli ingredienti; il Cremoso senza lattosio, per i consumatori con esigenze specifiche che non vogliono rinunciare al gusto; il Cremoso Bianco dolce con miele, per chi è in cerca di sapore e autogratificazione.rispetto alla media del segmento di mercato di riferimento e l’ottimo profilo organolettico, derivante dal perfetto mix tra il latte di pecora e di mucca.«A·Yo - spiega, direttore vendite del Gruppo Arborea - intercetta i trend più importanti del settore come l’attenzione alle materie prime e la predilezione verso cibi sani e alto-proteici prodotti in maniera sostenibile. Il nostro yogurt innova nel segmento yogurt bianco con una proposta di rottura pensata per i “white lover”, un target in costante crescita alla ricerca di qualità e di nuovi prodotti. Da specialisti del latte continuiamo a investire nell’innovazione di prodotto capitalizzando le attività di ricerca e sviluppo.che riteniamo possa contribuire a dar seguito e ad accelerare il percorso di crescita della Cooperativa nel mercato lattiero caseario nazionale. Abbiamo già completato accordi commerciali per una distribuzione ponderata di 20 punti sulle principali catene della Gdo Italia, che prevediamo arrivi al 30% entro la fine del 2021 per un coinvolgimento di circa 3.000 punti vendita complessivi tra supermercati, superstore e ipermercati».Il lancio di A·Yo arriva in un momento storico che vede lo. Un sensibile incremento della domanda riconducibile a quattro 4 tipologie di consumatori di yogurt bianco: il versatile, che predilige il bianco intero e sperimenta gli abbinamenti con cereali o frutta a pezzi spingendosi a utilizzare lo yogurt anche come ingrediente; il purista, che ama il bianco magro e cerca l’ equilibrio nutrizionale ; l’edonista, conviviale e sperimentatore di abbinamenti in un’alimentazione sana; il funzionale, alla ricerca di un prodotto senza lattosio.La gamma si presenta a scaffale con un packaging innovativo 100% riciclabile da 140 grammi: una scelta che esalta le caratteristiche di struttura e gusto, unendoe consentendo di degustare agevolmente il prodotto così com’è o in abbinamento ad altri ingredienti. A·Yo sarà presente sul territorio nazionale a partirePer informazioni: www.arborea1956.it