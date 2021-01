Lievito vanigliato gluten free: tornano in tavola i profumi di una volta

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 19:52

il Lievito Vanigliato Elefante Senza Glutine è in polvere, adatto alle diete celiache o a chi vuole diminuire l’apporto di glutine

on sede a Ozzano dell’Emilia (Bo) da oltre 45 anniproduce artigianalmente e commercializza, preparati per creme, budini e panna cotta. Il catalogo comprende un’, tra cui amidi e fecola di patate, vanillina per dolci, zucchero vanigliato, cacao in polvere, creme e farciture istantanee per dolci, dedicati a chi vuole realizzare in casa ogni tipo di preparazione. Nel 2005 si è aggiunta unaOggi Ar.pa presenta il. Particolarmente adatto per la realizzazione di ogni tipo di dolce, permette di preparare impasti sempre ben lievitati con semplicità.Il nuovo lievito di Ar.pa èe vanta un’azione rapida e istantanea che rende ognie piacevole al palato. Aggiunto come ultimo ingrediente all’impasto consente di ottenere, grazie anche al calore del forno, una pasta dall’eccellente consistenza. È adatto alle diete celiache o a chi semplicemente vorrebbe diminuire l’apporto di glutine.Lievito Vanigliato Elefante, che si presenta con il suo inconfondibile pacchetto color giallo, è disponibile in: ino in, ciascuna con 15 grammi di prodotto. La confezione da 5 buste è acquistabile nei migliori negozi e supermercati e su Amazon è disponibile nella confezione famiglia da 25-50 buste doppie a partire da 19,75 €.Per informazioni: www.arpalieviti.it