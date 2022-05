Lo yogurt secondo Latteria Vipiteno e Müller

Latteria Vipiteno e Müller si danno da fare con produzioni che guardano al benessere e al sapore, senza dimenticare l’immagine e i materiali utilizzati. L’attenzione al consumatore e all’ambiente è davvero una priorità.

Latteria Vipiteno: il nuovo Vip+più Intero

Latteria Vipiteno

Latteria Vipiteno, storica cooperativa altoatesina, presenta il nuovo yogurt Vip+piú, che incontra la tendenza “soft health” ed entra nel mondo salutistico, dove non è importante il conteggio delle proteine ma assaporare consapevolmente un prodotto puro e sano. Naturalmente ricco di proteine, è cremoso e denso, nelle varianti intero e magro. È adatto a chi è attento alla forma fisica, per aumentare il fabbisogno di proteine “buone”, e a chi vuole seguire un’alimentazione sana e al contempo completa. Un occhio di riguardo per i materiali utilizzati, che sono facilmente smaltibili nella raccolta differenziata di plastica/alluminio e carta, per un maggiore rispetto dell’ambiente.

Müller Senza Lattosio Pesca & Maracuja

Müller

Müller porta a scaffale il nuovo design della linea Müller Senza Lattosio: una gamma di yogurt cremosi, gustosi e altamente digeribili perché senza lattosio, perfetti per chi vuole godere di un piacere sano, semplice e buono. Con il rilancio della linea Müller Senza Lattosio, l’azienda allarga il target di riferimento puntando non solo su chi ha intolleranze, ma anche su un consumatore alla ricerca di uno yogurt altamente digeribile, e capace di coniugare allo stesso tempo il gusto e la cremosità di Müller. La nuova grafica propone per lo sfondo una nuova tonalità di blu, elemento distintivo di Müller. L’immagine mostra dall’alto uno yogurt cremoso e invitante e le tovagliette di ogni giorno, accoglienti e colorate, che esprimono energia e familiarità, per un prodotto da consumare ogni giorno. La linea Müller Senza Lattosio è composta da 4 referenze: Bianco, Vaniglia, Fragola (in pezzi) e Pesca & Maracuja (in pezzi).