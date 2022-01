Lunette di spinaci Koch, la tradizione in tavola

Prodotti da Koch, azienda di Bolzano specializzata nella produzione di pasta e prodotti surgelati, gli Schlutzkrapfen sono una specialità di pasta tipica altoatesina. Somigliano agli italianissimi ravioli, tanto che spesso vengono anche chiamati “ravioli tirolesi”. Tradizionalmente ripieni di spinaci e ricotta, la loro pasta è composta con farina di segale e grano, come gli Spätzle.

Schultzkrapfen, le lunette di spinaci surgelate di Koch

Servire con burro e formaggio

Gli Schlutzkrapfen di Koch vengono prodotti con materie prime di alta qualità e vengono surgelati senza l'aggiunta di additivi e conservanti, sulla base della tipica ricetta altoatesina. Prodotti ad alto contenuto di servizio, sono pronti per essere assaporati in pochi minuti a casa. È sufficiente versare gli Schlutzkrapfen ancora surgelati in acqua salata bollente, cuocere per 5 minuti a fuoco lento, scolare e servire con burro fuso e formaggio.

Per informazioni: www.kochbz.it