Mila, Tre Cime, Sottilette: variazioni a tema formaggio

Pascoli incontaminati e un latte che è orgoglio dell’Alto Adige per una produzione casearia che è una tipicità in fatto di gusto e poi il classico “formaggio a fette” che presenta un nuovo vestito e una gamma articolata di formulazioni di gusto. Un ventaglio di proposte solo da scoprire e mettere in tavola.

La nuova Mozzarella Fior di Latte di Mila

Mozzarella Fior di Latte

Mila Latte Montagna Alto Adige è una società cooperativa agricola con sede a Bolzano e Brunico, specializzata nella produzione di latte e prodotti derivati. La materia prima viene raccolta 365 giorni all’anno presso i 2.300 soci contadini di montagna. La nuova Mozzarella Fior di Latte di Mila nasce da 100% Latte Fieno dell’Alto Adige e ingredienti naturali. Sviluppa un sapore intenso, pieno e ricco di gusto con la tipica consistenza compatta e un cuore morbido e succoso. Il Latte Fieno dell’Alto Adige Stg deriva da mucche foraggiate secondo le tradizioni alpine con erba fresca, fiori di campo e fieno oltre a piccole quantità di crusca di cereali. Non vengono utilizzati insilati (foraggi fermentati).

Il diametro di Fenum Mini è di 10 centimetri

Fenum Mini

Latteria Tre Cime, storica cooperativa altoatesina situata a Dobbiaco, propone per la bella stagione il formaggio Fenum Mini, prodotto con il Latte Fieno Stg dell’Alta Pusteria. Un formaggio morbido dal sapore delicato e aromatico che proviene da un territorio unico dalla natura incontaminata. La stagionatura di circa 4 settimane conferisce un gusto saporito. La forma è tonda e con un diametro di 10 cm. Anche in questo caso non vengono utilizzati mangimi ogm, insilati e fieni fermentati.

Sottilette Fila e Fondi

Le Specialità

Sottilette, il brand informale ed easy-going del gruppo Mondelez International, rilancia la gamma Le Specialità con un nuovo pack, per sottolineare la qualità dei suoi prodotti e delle sue materie prime. Le tre referenze della gamma - Sottilette Fila e Fondi con mozzarella ideali per ricette da forno, Sottilette Le Cremose ripiene di Philadelphia indicate per ricette dal cuore morbido e Sottilette Fumé con scamorza 100% italiana - si vestono con una nuova e originale grafica e un rinnovato logo bicolore. Tutte le Sottilette sono prodotte da formaggi di prima scelta che, fusi insieme, danno vita a un gusto e a una cremosità inconfondibile. La gamma Le Specialità aggiunge un tocco di originalità a questa esperienza di gusto, grazie all’incontro di mozzarella, scamorza e Philadelphia con il formaggio a fette.