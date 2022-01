Il volto di Batman sui biscotti Oreo

Ha 110 anni e si trova in oltre 100 Paesi nel mondo. Oreo è un biscotto che piace da sempre ovunque, ma che sa continuare a stupire. Oggi annuncia la sua collaborazione con il film The Batman, dal 3 marzo nelle sale cinematografiche.

Oreo Original con il volto di Batman

A partire dal mese di febbraio i fedeli consumatori di Oreo potranno trovare presso i punti vendita della grande distribuzione la confezione di Oreo Original 220 grammi in edizione limitata con una decorazione che mostrerà il volto di Batman.

«Noi di Oreo amiamo sorprendere i nostri fan con partnership entusiasmanti - ha detto Chiara Missio, brand director Oreo Europe - Ecco perché siamo così felici di annunciare la partnership con The Batman, una vera e propria collaborazione con Warner Bros».

Tanti enigmi e un concorso

I fan di Oreo potranno inoltre vivere un’esperienza virtuale scansendo il codice QR presente sulla confezione, esplorando la Batcaverna e provando a risolvere degli indovinelli. Per chi sarà in grado di risolvere tutti gli enigmi ci sono in palio diversi premi. E con un concorso, i consumatori potranno provare a vincere ingressi omaggio al cinema per non perdersi il nuovo film The Batman. In palio 1500 biglietti e un’estrazione finale con in premio una esclusiva Batman Experience a Londra, per vivere in prima persona una giornata sul set del film.

Per informazioni: www.oreoitalia.it