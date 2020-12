Yogurt Snack di Latteria Vipiteno Due novità fresche e genuine

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 19:56

Yogurt intero alla vaniglia con crispies di frumento con cioccolato al latte

Yogurt intero alla vaniglia con crispies di frumento con cioccolato al latte

, la storica cooperativa altoatesina leader del mercato nella produzione di yogurt, il 2020 si avvicina alla sua conclusioni con fresche novità di alta qualità: i due nuovidisponibili nelle referenze:Realizzati con ilsenza Ogm e senza conservanti, raccolto fresco ogni giorno dai soci contadini di Latteria Vipiteno, questi due nuovi yogurt stupiscono per la loro golosa e genuina bontà Il primo è realizzato con lo yogurt intero al dolce gusto vaniglia a cui aggiungere crispies ricoperti da cioccolato al latte: una vera delizia! La seconda referenza è pensata per chi predilige il sapore genuino del classico yogurt intero bianco naturale, il muesli aggiunge una nota croccante e gustosa.Gli yogurt Snack di Latteria Vipiteno sono ideali a colazione, come spuntino di metà mattina o come spezza fame pomeridiano per placare i languorini fuori pasto.Peso medio/pezzature: vasetto da 170 gPer informazioni: www.latteria-vipiteno.it