Burger King, parte il rebranding. Nuovo logo e progetto sostenibilità

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 10:49

T

Pronto il rebranding di Burger King

Un rebranding a 360°

Focus sul mercato italiano

utto cambia, non solo il logo.ha deciso di dare seguito a un processo didigitale a cui si accompagnerà un miglioramento delladel prodotto grazie alla rimozione dal menu di coloranti, aromi e conservanti artificiali.«La nuovasegna il passo del primo rebranding completo in oltre 20anni», ha affermato, global chief officer di Burger King . Prende così avvio la piena attuazione del pianoche fa riferimento a tre pilastri: cibo, pianeta e persone/comunità. «Ci siamo impegnati a preservare laalimentare, nell’utilizzare ingredienti di qualità e nel migliorare la possibilità di scelta , in termini nutrizionali e nella trasparenza», ha specificato Machado al Corriere della Sera.Pronti a cambiare, per una minore impronta, anche i packaging e i processi di riciclo così come la scelta o l’adeguamento degli immobili. Infine, maggiore attenzione allacon lo scopo di sostenere gli agricoltori.Per l’, dove il brand è presente dal 1999 e conta oltre 200 ristoranti, grande attenzione dal momento che il livello di penetrazione ancora basso delle grandi catene della ristorazione lascia spazio per un’ulteriore. A conferma di ciò, negli ultimi anni Burger King ha intensificato lanella Penisola con una serie di aperture che contano di proseguire anche nel 2021. «Il marchio in Italia sta dando priorità agli elementi di innovazione del cibo, con ulteriori novità in arrivo nel primo trimestre, oltre a valorizzare e personalizzare l’esperienza dei», ha concluso Machado.