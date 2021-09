Rossopomodoro rinnova la sua presenza nelle stazioni italiane con 'A Puteca

Accordo strategico fra Rossopomodoro e Grandi Stazioni Retail (società che gestisce lo sviluppo commerciale di alcune delle maggiori destinazioni ferroviarie italiane) per l'apertura dei ristoranti della catena di pizzerie all'interno delle più importanti stazioni ferroviarie d'Italia. Si rinnova così una partnership iniziata oltre 10 anni fa con l'apertura dello store a Milano Centrale e Venezia Santa Lucia. Primo passo per quella che è stata una vera e propria case history di successo nel settore del travel retail.

Lo store Rossopomodoro a Milano Centrale

Tre nuovi negozi in 12 mesi e il lancio del formta 'A Puteca

Secondo l'accordo, nel corso dei prossimi 12 mesi verranno inaugurati tre nuovi punti vendita all'interno delle stazioni di Torino Porta Nuova, Bologna Centrale e Roma Termini e una nuova ricollocazione del ristorante di Milano Centrale. In particolare, nel capoluogo piemontese e in quello emiliano, Rossopomodoro sarà presente con il format 'A Puteca (che in napoletano significa "bottega") che si affianca a quello di ristorazione tradizionale. In questo senso, al cliente sarà offerta anche una selezione del migliore street food partenopeo ideale per un consumo veloce: i più golosi sfizi dolci e salati della gastronomia napoletana a cui non potrà mancare il buon caffè di Napoli. L’accordo firmato con Grandi Stazioni Retail proietta la partnership fra le due aziende su un orizzonte di lungo periodo dando così la possibilità di effettuare investimenti importanti e di aprire a nuovi format, come nel caso di Roma Termini.

Rossopomodoro sempre più leader nella pizza in stazione

«Il piano di aperture conseguente alla firma dell’accordo con GSR rappresenta una crescita enorme per il nostro brand, Rossopomodoro sarà infatti presente nei più importanti centri strategici del flusso di passeggeri d’ Italia. L’accordo è un pilastro fondamentale del piano di sviluppo di Rossopomodoro perché ci permette di portare la nostra esperienza napoletana, con una forza incredibile, a milioni di viaggiatori, anche a chi non vive in città dove siamo già presenti, confermando la leadership del nostro marchio come catena di ristorazione di pizza e pasta tradizionale napoletana», ha commentato Roberto Colombo, ad di Rossopomodoro. «Siamo particolarmente soddisfatti della nuova partnership con Rossopomodoro che ci consentirà di completare con lo street food e la pizzeria napoletana, vere eccellenze del made in Italy, la nostra offerta. Le nostre stazioni, collocate nei centri città e facilmente raggiungibili, sono protagoniste della mobilità sostenibile, punto di riferimento anche per i cittadini che possono trovare, nei loro percorsi quotidiani, un’offerta completa di food, servizi e shopping», gli ha fatto eco Sebastien De Rose, chief operating officer di Grandi Stazioni Retail.