Le pizzerie Sorbillo entrano nel mirino di BlackRock. Obiettivo 2022: competere con i colossi a stelle e strisce

Obiettivo: la più grande catena di pizzerie artigianali al mondo

l fondo di investimentosarebbe interessato a entrare nel capitale delle pizzerie. Come riportato dal Mattino di Napoli, tutto sarebbe partito da una pizza del ceo dell’equity fund a, il locale di Miami, aperto nel luglio 2018. Una fascinazione al primo boccone che avrebbe spintoa interessarsi della catena di pizzerie gestite da, ormai giunto a 17 locali in Italia e nel mondo.L’idea alla base dell’investimento è quella di realizzare la più grande catena di pizzerie artigianali al mondo ed entrare in concorrenza con colossi internazionali della pizza quali. A fare la differenza dovrebbe essere la tipicità dell’offerta, con la pizza cotta nel(e riconosciuta come bene immateriale dell’umanità dall’Unesco) e un layout riconoscibile ma non standardizzato.L’interesse di BlackRock, che nel frattempo ha avviato le trattative con Sorbillo, è quello di delineare una strategia di crescita che, a partire dal 2022, possa garantire la liquidità necessaria per le nuove aperture, sia in Italia che all’estero. A spingere il fondo, anche la svolta sostenibile impressa dal management, che ha comportato l’uscita dal capitale di circa 250 società che non rispondono a questa sensibilità.