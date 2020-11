Cambio al vertice di Despar Italia nel 2021: Filippo Fabbri nuovo direttore generale

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 16:05

al primo gennaio 2021assumerà ufficialmente l’incarico didi. La nomina, all’insegna della continuità dei valori fondanti del consorzio che riunisce sotto il marchio Despar 7 aziende dellaaffiliati, è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa direttamente dal direttore generale uscenteMilanese, classe 1966, Filippo Fabbri èinaziendaledi Milano con una specializzazione in Marketing.Inizia il suo percorso professionale in Seagram dove ha operato nelcon crescenti responsabilità per 7 anni. Nel 1998 entra in, dove ha ricoperto vari ruoli in Italia e all’estero fino ad entrare, nel 2007, nel board di Metro Italia come Food Procurement & Merchandising Director.Successivamente ha assunto il ruolo di Direttore Acquisti e Marketing del, leader nel settore delle vending machines, dove ha lavorato per 5 anni.Nel 2014 è approdato con il ruolo di direttore Acquisti e marketing in una business unit di, con la responsabilità commerciale del Foodservice e la gestione della rete di pre-vendita dedicata al dettaglio tradizionale e all’horeca.Prima dell’attuale incarico in Despar Italia, Fabbri è stato, dal 2017, direttore prodotto Freschi e Freschissimi diRetail Italia. In questo ruolo si è occupato della definizione della politica commerciale dei reparti freschi e freschissimi.Il neo direttore generale Fabbri ha dichiarato: «Ringrazio il presidente e i soci del consorzio Despar Italia per lae laassegnatemi, sono molto entusiasta di questa nuova. Despar è un’insegna forte, vicina al consumatore, caratterizzata da unavaloriale ben precisa e il mio intento è di continuare a sviluppare il ruolo di Despar come punto di riferimento per i, valorizzando la nostrae rafforzando ladell’insegna».Lucio Fochesato ha commentato: «Concludo un’esperienza ricca di importanti obiettivi raggiunti e voglio ringraziare il presidente, i soci e tutti i collaboratori di Despar Italia per il sostegno al mio lavoro. Questi obiettivi sono stati raggiunti mettendo insieme la passione e la professionalità di ognuno, lavorando ogni giorno in squadra con una grande armonia. Nel corso del mio mandato ho sempre messo al centro della mia azione l’altadei, l’attenzione alla, la valorizzazione dei, laambientale e sociale, con la logica che tutti siamo i clienti di tutti. Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Filippo Fabbri e sono certo che con la sua professionalità, nel rispetto dei valori di Despar Italia, completerà il passaggio da "marchio" a "marca" che io ho iniziato».