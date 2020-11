Fjord, passione tutta italiana Pesce garantito e sostenibile

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 13:46

Sostenibilità certificata

jord è da sempre il punto di riferimento nella produzione di, quali principalmente. Nata nel 1969, dal 2017 è stata acquisita da Agroittica Spa, tra i principali produttori di caviale al mondo, con l’obiettivo di rilanciare il marchio in chiave. Con l’esperienza e la cura maturate nella lavorazione del caviale unite alla passione tutta italiana, Fjord offre i migliori prodotti, alla costante ricerca di una. Passione, determinazione e costanza sono i valori che guidano Fjord, così come la cura dei dettagli e l’attenzione alla qualità.Punto di forza di Fjord è ildel processo produttivo: dalla sfilettatura alla salatura fino all’asciugatura e infine all’affumicatura. Una cura maniacale che ha portato l’azienda a conquistare due importanti certificazioni: lae l’. Fjord conferma il suo impegno ambientale e lo spirito innovativo anche nel processo di confezionamento utilizzando, per i suoi affumicati, carta certificata, ottenuta cioè da materie prime derivanti da foreste controllate.Salmone, storione, spada, tonno e trota. La varietà dei prodotti Fjord offre un’ampia scelta al consumatore con la certezza di portare sempre in tavola un prodotto d’eccellenza sano e gustoso.Dal gusto deciso e con piacevoli nuance di affumicatura tipiche del legno di faggio è un pesce nobile originario dei freddi mari del Nord.Leggermente salato e lentamente affumicato con pregiati legni di faggio, il salmone scozzese è un pesce dal sapore delicato e dalla carne compatta, consistente e caratterizzata da leggere striature rosate.Il Red King, leggermente salato, viene affumicato lentamente utilizzando pregiati legni di faggio. Dal colore arancione rosato ha un gusto delicato ed una consistenza burrosa propria dei King Salmons.Le peculiarità di questo pesce sono date dal colore delle sue carni, arancione brillante ed intenso, dalla sua morbidezza e dal suo gusto intenso.Dalle origini antichissime che lo vedono già protagonista dei banchetti degli antichi romani, è apprezzato per le carni magre e dalle elevate proprietà nutritive.Fragranza e sapore inconfondibili per un prodotto di prima scelta, ottenuto dalla lavorazione della carne di qualità “sashimi” delicatamente affumicata con pregiati legni di faggio.Perfetto per antipasti gustosi è leggermente salato e lentamente affumicato con pregiati legni di faggio per esaltarne il sapore delicato.Il filetto di trota affumicato è ideale per gli antipasti o semplicemente da gustare come piatto pronto con del pane caldo. La sua carne è compatta, soda e dalle striature rosate.Per informazioni: www.fjord.eu