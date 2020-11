Bonduelle sempre più sostenibile Cereallegre con forchetta in legno

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 16:29

Una confezione di Cereallegre con la forchetta in legno che sostituisce quella in plastica

er la gamma, le insalate di cereali e verdure “ready to eat”, Bonduelle ha scelto una nuovache, rispetto alla precedente, consente undel 16%. Il legno, inoltre, proviene da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, seguendo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.Un ulteriore passo avanti da parte di Bonduelle nel promuovere l’utilizzo di confezioni sempre più sostenibili. Un obiettivo che fa parte del piano di azioni lanciato dall’azienda con il programma “”.L’attenzione alla sostenibilità si esprime inoltre attraverso ladelle Cereallegre, che evidenzia in primo piano il risparmio di plastica. Il design è stato rinnovato anche nella forma, per creare uno spazio apposito che, oltre a contenere la forchetta, diventa all’occorrenza anche unaper facilitare la presa del prodotto.Le Cereallegre sono disponibili in, al prezzo consigliato diPer informazioni: www.bonduelle.it