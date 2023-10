 A Milano la crema dei pastry chef per l'evento di Savencia Saveurs & Spécialités

Non sarebbe usuale stare a stretto contatto con 22 chef e pastry chef tra i più blasonati a livello globale se non non ci fosse di mezzo Savencia Saveurs & Spécialités, uno dei gruppi leader, in Europa e nel mondo nella trasformazione del latte, presente in 120 paesi con un portafoglio di brand premium importati nell’universo lattiero caseario (Elle & Vire, Corman, Lescure, St Moret e molti altri), nell’ambito della gastronomia (Bordeau Chesnel), dei prodotti ittici (Coraya) e del cioccolato (Valrhona, Weiss, Repubblica del Cacao). Questo gruppo che supera i 7 miliardi di euro di giro d’affari, ha creato La Maison de l’Excellence Savencia, con sede a Viroflay, poco fuori Parigi, dove i professionisti di pasticceria, panificazione e ristorazione provenienti da tutto il mondo si confrontano, condividono e possono fare formazione, ma anche dove studiano, pensano e anticipano le tendenze del domani, accolti dall’Executive Pastry Chef Nicolas Boussin - insignito del premio di MOF, Meilleur Ouvrier de France 2000 - e l’Executive Chef Sébastien Faré, stellato Michelin.

Chef Antonio Guida e Gianluca Fusto

Per il tradizionale incontro annuale, questa volta per il Seminario Ambasciatori de La Maison de l’Excellence Savencia è stato scelto Milano, con Gianluca Fusto, storico Ambasciatore Elle & Vire Professionnel e prestigioso esponente dell'alta pasticceria artigianale contemporanea che ha messo a disposizione il suo atelier (di via Ponchielli 3, noto anche come negozio nascosto ma che conoscono tutti) e, quindi, diventato il fulcro delle giornate di formazione, condivisione e approfondimento per 22 super professionisti provenienti da tutto il mondo. E proprio la condivisione è stato il valore per eccellenza della tre giorni: si è trattato di un momento di reale compartecipazione, fatto di diverse realtà, dalla cucina alla pasticceria.

Savencia Saveurs & Spécialités: "savoir faire", competizione e ibridazione di idee

In più «l'accoglienza di Gianluca è stata qualcosa di straordinario - aggiunge Boussin - di noi francesi si dice spesso che abbiamo il cosiddetto "savoir faire", ma ai colleghi italiani riconosciamo il grande merito del "fare sapere". Comunicare, lavorare nella direzione della conoscenza e del coinvolgimento è qualcosa che è emerso chiaramente in questi giorni, insieme a molto altro. Questo Seminario ha rivelato un gruppo coeso, anche se composto da persone provenienti da tanti Paesi diversi, con tutte le peculiarità che ne conseguono: quello che ci accomuna sono i valori di eccellenza, del meglio, dell'evoluzione puntando sempre in alto e senza trascurare la competizione quando mira a migliorare il nostro lavoro. La Maison de l'Excellence Savencia in questo senso fa un lavoro davvero nobile e prezioso»

I 22 Ambasciatori de La Maison de l’ Excellence Savencia davanti alla splendida facciata del Duomo

«Con Elle & Vire Professionnel collaboro da vent'anni - sottolinea Fusto- oltre al prodotto, che comunque rimane alla base, strepitoso ed eccellente, è il progetto che non smette di conquistarmi. L'approccio al meglio, sempre collaborativo e costruttivo, trova la sua summa nel Seminario Ambasciatori, un momento più unico che raro». Confermando così che l'importanza di questa tappa periodica importantissima per il Gruppo Savencia e i suoi brand Elle & Vire Professionnel, Corman e Lescure perché, come osservato da Sebastièn Farè, permette «di vivere un vero spirito di squadra. Il futuro che è emerso? La necessità di conciliare il nostro lavoro con la vita di oggi, per attirare anche i giovani a portare avanti la nostra tradizione - continua Farè - senza dimenticare che il nostro mondo offre opportunità importanti: quando fatto con passione e forza di volontà si arriva veramente in alto. Questa tappa italiana è stata poi umanamente occasione di arricchimento. Vi dico solo che, quando ho mandato a Pierre Gagnaire, Chef pluristellato e testimonial Elle & Vire Professionnel da oltre 15 anni, la mia foto con Antonio Guida, mi ha risposto, riferendosi a lui: "che uomo magnifico". Questo riassume la stima che abbiamo di Antonio e del suo lavoro». D’altronde l’eleganza di Antonio Guida, chef pluristellato e a sua volta Ambasciatore Elle & Vire Professionnel dal 2022, è stata apprezzata ancora di più nel corso della cena con cui ha accolto gli ospiti nel Ristorante Seta del Mandarin Oriental Hotel di Milano, sottolineando che «collaborare con tanti professionisti non è altro che energia, si ritorna con la voglia di fare di più. Per me Elle & Vire è l'eccellenza per antonomasia: non c'è di meglio. Già anni fa mi innamorai dei loro prodotti a Parigi; tornato in Italia, li ho subito ricercati. È una realtà unica: non solo ci dà prodotti costanti, ma nel tempo ha sempre alzato l'asticella».