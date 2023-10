Al via le gare per il Campionato mondiale del panettone a squadre

Insieme per il panettone perfetto. Prende ufficialmente il via la prima edizione del Campionato mondiale del panettone a squadre, evento internazionale organizzato e promosso dall’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano, con il patrocinio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e HostMilano. A Eataly Verona, il 9 ottobre, c’è stata la cerimonia d’apertura del Panettone World Championship 2023 con la presentazione dei team in gara e la consegna ufficiale delle giacche, ora dal 10 al 13 ottobre prende il via la competizione nei laboratori Polin. La finalissima e le premiazioni sono in programma il 14 ottobre a HostMilano con ospiti e giurati stellati internazionali.

Il Team Italia: team Manager, Davide Malizia; Claudio Gatti (Capitano-portavoce), Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo. Riserva: Beniamino Bazzoli. Allenatori: Ezio Marinato e Maurizio Bonanomi. Foto: Giovanni Panarotto

Panettone a squadre, in gara otto team da tutto il mondo

Come dicevamo, la cerimonia d’apertura, il 9 ottobre a Eataly Verona, ha visto sfilare le 8 formazioni nazionali composte dai migliori maestri lievitisti di tutto il mondo, con la consegna ufficiale delle giacche per la competizione. Una grande festa in perfetto stile olimpico con la partecipazione di alcuni ospiti speciali: oltre a Gianluca Tomasi, general manager della Nazionale Italiana Cuochi che si è aggiudicata il titolo mondiale 2022 ad Abu Dhabi, sono intervenuti l’ex lottatore pluricampione olimpico Vincenzo Maenza, e l’ex ciclista Roberto Conti che, oltre la vittoria all’Alpe d’Huez al Tour de France, è stato il più fidato gregario di Marco Pantani. Due simboli dell’orgoglio italiano nel mondo, esempi di talento e spirito di sacrificio che hanno portato in alto la nostra bandiera con le loro imprese. In collegamento anche Francesco Ceniti, firma della Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato che in ogni competizione, dal ciclismo al PWC, impegno e fatica, ma anche istinto e fantasia, sono ingredienti fondamentali di ogni memorabile vittoria.

Panettone a squadre, tre le sfide: classico, al cioccolato e salato

Argentina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Spagna e Taiwan si sfideranno fino al 13 ottobre presso i laboratori del gruppo Polin, cimentandosi con la preparazione delle 3 categorie di lievitati in concorso, panettone classico italiano, panettone al cioccolato con impasto a scuro, lievitato innovativo “panettone salato”, per aggiudicarsi il titolo di Campioni del Mondo. Per la prima volta, inoltre, le preparazioni saranno eseguite live, sotto l’occhio attento delle telecamere che registreranno h24 ogni fase della realizzazione. L’appuntamento con la finalissima e l’annuncio dei vincitori è in programma il 14 ottobre a HostMilano di Fiera Milano.

Pasta madre e ingredienti del territorio per il miglior panettone

Una competizione di altissimo livello, come hanno sottolineato i maestri Alessandro Bertuzzi e Francesco Elmi dell’Accademia Mlm, responsabili dell’organizzazione del Pwc 2023, che proprio nel corso della cerimonia hanno annunciato l’ufficialità del patrocinio del Masaf, un importante riconoscimento che suggella il valore della manifestazione: una gara, ma anche una grande occasione di confronto e crescita per chi ha fatto del lievito madre la propria missione. Tutti i team, infatti, metteranno in campo la propria competenza nella lavorazione della pasta madre utilizzando le stesse materie prime, vere eccellenze del Made in Italy, fornite dagli sponsor tecnici, e porteranno inoltre il loro personale know how culturale, aggiungendo sfumature e sapori di ogni terra e declinando il Panettone secondo la visione del proprio paese.

«Siamo qui per vincere, anche se sappiamo che sarà dura - ha dichiarato Claudio Gatti, presidente dell’Accademia Mlm e capitano della nazionale italiana, a cui spetterà la preparazione del panettone salato - anche perché molte delle conoscenze sui cui possono contare i nostri avversari derivano dai nostri insegnamenti. Ci stiamo impegnando al massimo anche attraverso un profondo lavoro di ricerca per evolverci e conquistare la vittoria». «Siamo forti ma sappiamo che le difficoltà non mancheranno - ha aggiunto Aniello di Caprio che si cimenterà con il panettone tradizionale - prima fra tutte l’emozione di rappresentare l’Italia in un concorso di così alto profilo e rigorosamente in diretta, in un territorio neutro, senza la sicurezza che possiamo avere nel nostro laboratorio e degli strumenti con cui lavoriamo ogni giorno da anni». «A fare un grande Panettone non è solamente una materia prima indiscussa - ha sottolineato Giuseppe Mascolo che avrà il compito di affrontare il panettone al cioccolato - il valore aggiunto sta nella cura e nell’affetto che noi Maestri, esperti di lievitazione, mettiamo nella gestione del lievito Madre Naturale. Lo spirito di insieme è buono, e sarà la squadra a vincere, non il singolo!».

In gara solo lievitati prodotti rigorosamente con lievito madre fresco

Panettone a squadre, la finale il 14 ottobre a HostMilano

Sabato 14 ottobre a HostMilano di Fiera Milano, a partire dalle 10:30, i team presenteranno i loro prodotti ai giurati per la degustazione: la giuria tecnica, presieduta da Thierry Bamas e Luca Mannori e composta dai team manager di ogni nazionale, decreterà i vincitori del titolo Pwc. I giudici saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza attraverso rigidi criteri di valutazione per i lievitati prodotti rigorosamente con lievito madre fresco e proveniente dal paese rappresentato - vero fattore identitario di ogni nazione- la riduzione dei rifiuti, il lavoro di squadra, la pulizia e la presentazione finale. La classifica sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti dai team nelle diverse categorie. In palio per la 1° squadra classificata la Coppa del Mondo e la medaglia d’oro, più la vincita di 8mila euro e di una fornitura di prodotti degli sponsor del campionato; ai secondi in classifica saranno assegnati la medaglia d’argento e un premio di 3mila euro, mentre ai premiati con la medaglia di bronzo spetteranno 2mila euro di vincita.

In palio anche numerosi premi speciali: quello della stampa, assegnato da una giuria di giornalisti italiani e internazionali, e quello decretato dalla prestigiosa Giuria Stellata, composta da nomi internazionali di primo piano come Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques, Jean-Paul Hévin, Agostino Iacobucci, Christian Jürgens, Max Mascia, Davide Oldani, Fabio Pisani, Christian Schaberreiter e Gianni Tarabini. E ancora, i premi speciali della giuria tecnica per: Miglior Organizzazione di laboratorio; Miglior Pulizia in fase di lavorazione; Miglior rapporto componenti del team “Gioco di Squadra”; Miglior Tavolo di Presentazione-Vetrina; Miglior Packaging di Presentazione (previsto solo per il Panettone Innovativo-Salato) e Miglior Brochure di Presentazione.

Special guest e ospiti d’onore della finalissima saranno Mauro Colagreco, chef italo-argentino del ristorante Mirazur in Costa Azzurra griffato con 3 Stelle più la Stella Verde Michelin, Pierre Hermé, miglior pasticcere del mondo 2016 per l’Academy of World’s 50 Best Restaurants, ai vertici delle classifiche di influenza mondiali secondo le autorevoli riviste, e Iginio Massari, considerato tra i più grandi Maestri Pasticceri italiani nel mondo.