Ar.Pa, 50 anni di esperienza nella lievitazione professionale

Lavorare in un laboratorio di cucina (pasticceria, ristorante, hotel, bar o panetteria), richiede una buona dose di passione, sacrificio e pazienza. In abbinamento si richiedono anche competenza e capacità di miscelare ingredienti di qualità, per preparare piatti tradizionali e innovativi che possano incontrare il gusto degli avventori, ma anche per fare proposte in grado di orientare le scelte di chi si siederà alla nostra tavola ampliandone gli orizzonti.

Tra gli alleati più affidabili in questo settore segnaliamo Ar.pa Lieviti, azienda bolognese che da oltre 50 anni seleziona le migliori materie prime per proporre ai professionisti prodotti che facilitano le preparazioni alimentari, soprattutto per quanto riguarda gli agenti lievitanti, le creme pronte, gli zuccheri, il cacao ma anche i preparati per gelati, budini e créme caramel. Mezzo secolo abbondante di esperienza ha consentito all’azienda di creare un catalogo ricchissimo, con prodotti adatti a ogni impiego, con una particolare attenzione alle confezioni professionali da 3-5 kg e oltre, destinate ai laboratori e all’Horeca.

Ar.Pa lieviti: l'esperienza al servizio dei professionisti, anche in rete

Nata come piccolo laboratorio artigianale alle porte di Bologna, Ar.pa Lieviti mantiene ancora oggi la cura con cui seleziona le materie prime e il particolare approccio ai suoi clienti. Pur avendo automatizzato diverse procedure di produzione e di logistica per essere in grado di rifornire di grandi quantità di prodotto gli esercizi commerciali e gli utilizzatori professionali, il rapporto con chi sceglie i prodotti Ar.pa per il proprio esercizio commerciale è al centro delle attenzione del management dell’azienda.

Per questo motivo sono stati attivati tutti i canali: dai distributori al contatto diretto con l’azienda e, ultimo arrivato, l’e-commerce, per essere capillari e solleciti nella fornitura di tutti i prodotti a catalogo. Cliccando arpalieviti.shop si entra infatti nel mondo Ar.pa con la possibilità di scegliere il prodotto, conoscerne le caratteristiche (a proposito, sapevi che tutti i prodotti Ar.pa sono gluten free?), fare comodamente l’ordine e ricevere tutto con consegna espressa nel giro di 12 ore lavorative. Una bella comodità!

