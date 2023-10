È morto Michael Chiarello, noto chef e personaggio tv italo-americano

È morto a 61 anni lo chef Michael Chiarello, personaggio televisivo famoso per i suoi ristoranti di ispirazione italiana in California. Chiarello è stato vincitore di un Emmy Award come miglior presentatore per la serie "Easy Entertaining With Michael Chiarello" su Food Network. La sua morte è avvenuta dopo che aveva avuto una reazione allergica - uno shock anafilattico - e si trovava in ospedale per un trattamento al Queen of the Valley Medical Center di Napa. La causa della sua reazione allergica non è stata resa nota.

Micheal Chiarello, lo chef morto a 61 anni a causa di uno shock anafilattico

Chi era Michael Chiarello, lo chef morto a causa di uno shock anafilattico?

Michael Chiarello era originario di una famiglia italo-americana e si era diplomato al Culinary Institute of America nel 1982. Successivamente, si era laureato in Gestione dell'Ospitalità presso la Florida International University nel 1984. A soli 22 anni, aveva aperto il "Grand Bay Hotel" a Coconut Grove, in Florida, insieme al "Griglia e Toby's Bar", e aveva ricevuto il premio di Chef dell'anno dalla rivista Food & Wine. In seguito, si era trasferito nella Napa Valley, in California, dove aveva aperto il ristorante "Tra Vigne". Qui aveva creato un menu influenzato dalla cucina calabrese, della sua famiglia, utilizzando ingredienti locali di stagione. Nel corso degli anni, aveva ricoperto la posizione di executive chef in vari ristoranti in tutto il paese, tra cui "Caffe Museo" a San Francisco, "Ajax Tavern" e "Bump's" ad Aspen, Colorado, e "Bisect" a Scottsdale, Arizona.

Quali erano i ristoranti dello chef Michael Chiarello?

Uno dei ristoranti di Chiarello, chiamato "Bottega", era apparso nei programmi televisivi "Top Chef" e "Top Chef Masters" di Bravo ed era stato riconosciuto come miglior nuovo ristorante da Zagat nel 2008, oltre ad essere stato selezionato come uno dei migliori nuovi ristoranti d'America sia da Forbes che da Esquire. «Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patron Michael. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e il costante impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere», ha dichiarato il gruppo di ristoranti attraverso una nota. Tra le sue ricette cult la lasagnetta di zucchine, il pesce e il pollo alla diavola o brasato.