A 350 chef i collari Collegium Cocorum di Federcuochi

Centinaia di “berrette bianche” in perfetta tenuta da chef non sono uno spettacolo comune neppure per i disincantati cittadini romani. Sono arrivate da tutte le regioni d'Italia e anche dall'estero per ricevere i prestigiosi Collari Collegium Cocorum, con cui la Fic, la Federazione italiana cuochi, premia ogni anno i suoi associati, selezionati per dedizione al lavoro e per la passione che mettono nel portare avanti una professione dura e di grande responsabilità, molto spesso fuori dall'attenzione mediatica e dalle luci della tv.

A Roma 350 chef insigniti con i collari Collegium Cocorum

Chi viene premiato con il Collari Collegium Cocorum dalla Fic

Per aver questo meritato riconoscimento - una sorta di Legion d'honneur dei francesi - è richiesta un'anzianità ai fornelli di almeno 25 anni e un riconosciuto impegno a promuovere le tradizioni e il prestigio della cucina italiana a livello nazionale e internazionale. Oltre a numerosi cuochi operanti nelle varie regioni sono stati premiati anche alcuni professionisti italiani provenienti dal Belgio, dalla Svizzera e dalla Germania.

Il cuoco, lavoro di prestigio già nella Roma imperiale

Il fatto che questa cerimonia si sia svolta nella Capitale ha aggiunto al merito anche un valore storico perché nella Roma imperiale la figura del cuoco era di grande prestigio. «Il Collegium Cocorum, citato da Apuleio - ha spiegato il segretario generale della Fic, Salvatore Bruno - è la prima associazione di categoria di cui si abbia notizia e le famiglie patrizie amavano distinguersi per il valore e la notorietà dei loro cuochi». «Questi professionisti che fanno un mestiere allo stesso tempo antico e moderno - ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio di plauso alla Federcuochi - sono i custodi della nostra identità ma anche gli innovatori della nostra cultura gastronomica, un tesoro che tutti ci invidiano e che ci rende apprezzati e amati nel mondo».

Obiettivo? Un cuoco certificato in ogni cucina

«Questo è un premio che abbiamo dedicato ai nostri associati che hanno dedicato tempo, passione e dedizione alla cucina italiana - ha detto il presidente Federcuochi, Rocco Pozzulo - sacrificando spesso la famiglia e il tempo libero, ma tutelando le nostre migliori tradizioni enogastronomiche, sempre nel rispetto di principi fondamentali quali biodiversità, sostenibilità e sicurezza alimentare. È un lavoro impegnativo ma ora finalmente da parte delle istituzioni è cresciuto l'interesse per il nostro impegno che è anche quello di valorizzare al meglio un altro lavoro molto faticoso: quello degli agricoltori. Spetta a loro, infatti, trasformare in buon cibo quanto producono. Un successo della nostra associazione è stato quello dell'istituzione della norma Uni 11833 sulla certificazione delle competenze del cuoco che trasforma la materia. Ma non dal punto di vista estetico o gustativo: ci interessa che il cibo sia siano e chi si siede a tavola abbia la garanzia di un operatore del settore. Il prossimo passo? Quello di avere un cuoco certificato in ogni cucina, e su questo abbiamo avuto già un'intesa con il ministero della Salute. È una battaglia, questa, che nessun altro Paese ha fatto».

I partecipanti al Collari Collegium Cocorum

Alla cerimonia, organizzata dallo chef Alessandro Circiello, presidente Unione Regionale Cuochi Lazio, e presentata da Federico Ruffo di "Mi manda Raitre - sono intervenuti numerosi rappresentati delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Presenti tra gli altri, il vicepresidente Vicario del Senato Gian Marco Centinaio, l'Assessore al bilancio, agricoltura e foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l'Assessore regionale del Lazio alla Cultura, pari opportunità, politiche giovanili, famiglia e servizio civile Simona Baldassarre, il presidente della Commissione Lavoro della Regione Lazio Angelo Tripodi, il vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta su attività illecite connesse a ciclo dei rifiuti e altri illeciti ambientali e agroalimentari Francesco Emilio Borrelli, Roberto Calugi, direttore generale della Fipe-Federazione pubblici esercizi e il presidente Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio. Ad alcuni di loro è stata conferita la medaglia dell’Albo d’Onore della Federcuochi.

Il prestigioso riconoscimento Collegium Cocorum

Molti sono stati i temi e le criticità su cui porre l'attenzione sul futuro della categoria, tra cui l'inserimento del lavoro di cuoco tra i mestieri usuranti, la necessità di una formazione adeguata e una strategia per affrontare i problemi derivanti dalla mancanza di personale.

Made in Italy e Dieta mediterranea sempre più da tutelare

Per ricordare i valori della fede anche in questa professione, che ha come patrono San Francesco Caracciolo, è intervenuto il padre spirituale della Fic, Pierpaolo Ottone.

Per Gian Marco Centinaio gli attori del Governo devono dare una maggiore identità alla figura del cuoco e intensificare la lotta all'italian sounding. «Gli altri Stati - ha detto - tutelano i loro produttori talvolta incentivandoli all'illecito mettendo vincoli e tassando l'importazione del made in Italy. Anche il nostro sistema Paese deve tutelare e promuovere i nostri prodotti. La nostra natura è molto generosa: che senso ha la carne sintetica? Se servono le proteine abbiamo i legumi. E il latte non si può chiamare tale se non arriva dalla zootecnia».

Anche Alfonso Pecoraro Scanio si è soffermato su quello che aveva contribuito a definire come "agropirateria" che con assonanze di terminologie come parmesan danneggiava la nostra produzione e ingannava i consumatori. «Abbiamo molto spazio da recuperare - ha detto- per dare attraversi il lavoro dei cuochi più valore alla nostra sostenibilità e diversità bio- culturale».

La salute nel piatto è stato anche l'argomento trattato da Simona Baldassarre, Assessore della Regione Lazio per la Cultura e le Politiche giovanili.

«La nostra cucina - ha detto oltre ad essere cultura ha un importante indotto socioeconomico e se siamo il Paese più longevo al mondo dipende da come mangiamo e dalla Dieta Mediterranea. Inoltre, è bello vedere nei giovani l'interesse per la professione del cuoco come sbocco lavorativo».

Un momento della cerimonia dei Collegium Cocorum

Dare valore al ruolo fondamentale del cuoco

Per Roberto Calugi bisogna far capire che i cuochi non sono un fenomeno di costume ma soggetti che meritano grande dignità non solo a parole ma concretamente. «È quanto fa la Fipe - ha detto - per un settore dai grandi numeri che fattura 90 miliardi di euro. La strada è in salita ma ormai l'abbiamo imboccata». In tutti gli interventi è stato espresso un forte sostegno alla candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale Unesco perché ha nella categoria dei cuochi i migliori ambasciatori, come ha sottolineato a nome del Governo, Luca Sbardella a conclusione dell'assise che ha trasformato l'Auditorium Antonianum in un vero e proprio "Parlamento" di berrette bianche.

Premiati anche i Cuochi Volontari, impegnati ogni giorno nelle attività a sostegno dei più bisognosi, dai pasti sociali alle emergenze durante le calamità, come l'ultima in Emilia-Romagna. Grande entusiasmo di tutti per questa occasione di incontro, scandita anche da intermezzi musicali di bel canto offerti da uno chef- tenore sardo, Fausto Favera di Puntaldia (Ss), che insieme allo studio all'alberghiero abbinava scuola di canto.

La Fic dal 1968 per unire i cuochi italiani

La Fic, fondata nel 1968, conta 120 associazioni provinciali, 20 Unioni regionali, numerose associazioni e delegazioni Estere e 20 mila associati. Nel 2001 è stata riconosciuto come organismo atto a costituire la rappresentanza dei cuochi e di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, sostenendone lo sviluppo, la promozione e la formazione. La Fic, inoltre, è l’unica Associazione Cuochi in Italia a rappresentare di diritto la “World Association of Cooks Societies” (Wacs), alla quale aderiscono più di 70 Federazioni Nazionali dei cinque continenti.

Elenco Premiati 2023 con i prestigiosi Collari Collegium Cocorum

SARDEGNA

Marcello Sanna pres. Regionale

Roberta Cadoni

Piero Canu

Salvatore Denti

Antonio Denti

Pasquale Franzese

Gianni Mallao

Massimo Murgia

Francesco Ortu

Paolo Porcu

Toni Porseo

Fausto Tavera

Giuseppe Vaccaro

SICILIA

Rocco Roberto di Marzo vice pres. Regione e pres. Trapani

Giuseppe Rinallo pres. Enna

Mario Puccio pres. Palermo

Giorgio Barone

Giuseppe Bono

Simone Cafà

Giuseppe Paolo Candurra

Giovanni Capizzi

Ignazio D'Alia

Domenico Di Bella

Luigi Di Fazio

Angela Di Natale

Carmelo Floridia

Salvatore Ganci

Rosa Gandolfo

Faro Giannola

Angelo Guglielmino

Antonello Iacono Manno

Camillo Ingrassia

Ignazio Interrante

Francesco Mannina

Riccardo Marchese

Francesco Paolo Mazza

Carmena Melilli

Luigi Pecorella

Giiuseppe Peraino

Carmelo Petralia

Maria Letizia Pirrera

Salvatore Pizzo

Giovanni Ruta

Nicolò Maurizio Sammartano

Anna Scudieri

Tommaso Siragusa

Giuseppe Pio Volo

TOSCANA

Antonio Morelli pres. Massa Carrara

Giuseppe Ferraro pres. Siena, membro di Giunta

Cristiano Alocci

Gino Bertuccelli

Roberto Caloiero

Saverio Carmagnini

Martino Del Giudice

Francesco Dini

Patrizia Ermini

Alessandra Fiorani

Silvana Franci

Claudio Gencarelli

Daniele Giromini

Mario Lacchini

Enrico Lubrani

Giuliano Paluan

Mirco Passini

Riccardo Picchianti

Novella Stagi

Tommaso Vatti

TRENTINO ALTO ADIGE

Vittorio Joachim de Marzani pres. Regionale

Ivano Damini

Stefano De Luca

Roberto Monte

UMBRIA

Gianna Fanfano pres. Regionale

Emanuele Ascani pres. Perugia, vice pres. Reg.

Giancarlo Passeri tesoriere Regionale

Sergio Cucco

Angelo D'Acquisto

Antonio Falcone

Bardhyl Lleshi

Tamara Proietti

Rita Trapanucci

VALLE D'AOSTA

Gianluca Masullo pres. Regionale, premiato e membro di Giunta

Piero Billia

Maria Rita Fabiano

Leopoldo Gerbore

Lorenzo Giachino

Francesco Impieri

Salvatore Lo Bosco

Gianluca Masullo

Enrico Riboli

Mauro Roma

Rosemarie Salomone

Felice Savino

Pier Zuccalla

VENETO

Fabio Mariuzzo rapp. Regione, pres. Treviso

Ivan Antoniazzi

Danilo Baratto

Simone Betteto

Gian Paola Brunello

Mauro Cattelan

Italo Contin

Luca Bruno Dal Lago

Fabio Danzo

Renzo Giustina

Samanta Laurenzi

Moreno Motterle

Paolo Motterle

Demis Mucignat

Davide Nascimben

Nicola Negretto

Gino Ostan

Mauro Pigozzo

Renato Rizzardi

Giampietro Scola

Leonardo Ultimo

Giancarlo Zuccato

ABRUZZO

Carlo Auriti pres. Pescara e premiato

Marta Di Marcoberardino pres. Teramo

Carlo Auriti

Nick Biasella

Eustachio Cannavale

Ernesto Cinalli

Paolo D'Addazio

Giorgia Di Francesco

Cristian Di Tillio

Silvana D'Orazio

Adriano D'Ovidio

Angela Fabrizi

Franco Forte

Marco Giansante

Luigia Domenica Martino

Luciano Mastragostino

Antonio Mosca

Nadia Moscardi

Domenico Petrone

Maurizio Petrucci

Artemio Ruberto

BASILICATA

Antonio Zazzerini pres. Regionale

Donato Pessolani pres. Potenza

Pietro Anania

Francesco Bitetti

Vito Brescia

Ermanno Caputo

Antonio Casale

Sebastiano Forastiero

Raffaele Grosso

Bartolomeo Laperchia

Giuseppe Lombardi

Domenico Lopatriello

Francesco Luglio

Rocco Mazzoccoli

Vito Mecca

Giuseppe Ormando

Angelo Petrocelli

Maurizio Antonio Radesca

Antonio Santangelo

Antonietta Sassano

Donato Scelzo

Michele Tamburrino

CALABRIA

Carmelo Fabbricatore pres. Regionale, tesoriere nazionale

Francesco Aloia

Valentina Amato

Sandro Ambrogio

Antonella Arena

Sandro Bevacqua

Antonio Callipari

Gianni Carapelli

Gianfranco Condò

Mario Defilippo

Fabio Falsetti

Gerardo Vincenzo Falsetti

Donatella Femia

Nicola Galiano

Antonio Godino

Francesco Groccia

Gian Piero Laise

Stefano Manes

Francesco Marinaro

Angelo Mastroperris

Antonio Nardone

Elisabetta Pellegrino

Carlo Presta

Marino Ravatti

Annamaria Rotundo

Isabella Saccomanno

Triestina Siniscalco

Alberto Sorrentino

Daniel Vasapollo

CAMPANIA

Luigi Vitiello pres. Regionale

Antonino Morvillo senatore FIC

Giuseppe Sorrentino pres. Napoli

Salvatore Severi pres. Sorrento

Antonio Agerola

Antonio Apicella

Alessandro Auggiero

Pasquale Barbato

Paolo Barrale

Salvatore Bisbiglia

Serafino Buonfiglio

Vincenzo Castricato

Giuseppe Celentano

Carmela Cerrone

Andrea Contaldo

Davide Corsini

Carlo D’Acunzo

Giovanni De Martino

Fortunato Di Grazia

Massimo Di Poto

Michele Errichiello

Roberto Esposito

Giuseppe Fasulo

Vittorio Gambardella

Vincenza Gargiulo

Patrizia Daniela Loisi

Luigi Malafronte

Carlo Mareschi

Luigi Martino

Isidoro Mennicillo

Adolfo Nappi

Raffaele Ravo

Assunta Rotoli

Massimo Rubino

Aniello Somma

Giuseppe Tizzani

Debora Traversa

Carmine Tuccillo

EMILIA ROMAGNA

Pasquale Valente socio di Bologna indicato da Boccuzzi, premiato

Giuseppe Bisceglia

Domenico Campanelli

Silvio Cianciotta

Franco Comina

Luca Draghetti

Emanuela Fabbri

Fabrizio Gentilini

Gianni Greco

Roberta Gualtieri

Giampiero Le Pera

Franco Lelli

Giuseppe Mastrangelo

Leonardo Moro

Pietro Pesci

Catia Pieri

Fulvio Politi

Giuseppe Roccaforte

Luciano Rosti

Guglielmo Töll

Pasquale Valente

Massimo Vitali

FRIULI VENEZIA GIULIA

Luca Gioiello pres. Trieste

Cristina Dussich

Antonio Ferraro

Giorgio Mazzolari

Marc Pavel

Sadim Zoubeir Saadi

Sebastiano Scaggiante

Pino Tranchi

Paolo Verbanaz

Mauro Verona

LIGURIA

Alessandro Dentone pres. Regionale

Francesco Impieri pres. Savona

Giorgio Brignone

Katiuscia Giuria

Angelo Matassa

Luca Rossanino

Giuseppe Zizzi

LOMBARDIA

Barbara Girardi pres. Como

Andrea Ballo

Bruno Camera

Barbara Girardi

Walter Monga

Elena Moroni

Claudio Nogara

Piergiuseppe Patti

Augusto Proserpio

Giovanni Saulle

Giacomo Schena

Michele Tamburrino

Vittorio Tiziani

Roberto Zanchetta

MARCHE

Luca Santini pres. Regionale, premiato e membro di Giunta

Simone Baleani vice pres, Regionale

Daniele Tantucci pres. Ancona

Simone Curzi pres. Ascoli Piceno

Paolo Paciaroni pres. Macerata

Matteo Alessandroni

Claudio Api

Samuele Buscaglia

Paolo Carducci

Daniela Cercamondi

Nora Ciabattoni

Roberto Cingolani

Daniele Citeroni

Sonia Darini

Michela Fossa

Massimo Garofoli

Massimiliano Mandozzi

Andrea Uguccioni

Cristiano Uguccioni

MOLISE

Massimo Talia pres. Regionale

Matteo Miucci pres. Campobasso

Giovanni Colarusso pres. Isernia

Costantino Bagnoli

Giuseppe Antonio Casciati

Giulio Ciccotelli

Ruggiero D'Ascenzo

Rosa Di Carlo

Agostino Petriella

Sergio Raschia

PIEMONTE

Vittorio Stellini pres. Novara

Elio Allocco

Giuseppe Benzoni

Emanuele Cavagnino

Andrea Coppola

Marco Curioni

Adil El Adham

Maurizio Macario

Marinella Moscatelli

Santino Ponzo

Livio Revello

Umberto Sartori

PUGLIA

Michele Erriquez vice pres. Regionale, pres. BAT

Benedetto Annoscia

Pietro Arcieri

Antonia Cantarella

Angela Carelli

Nicoletta Carofiglio

Luca Chiriacò

Gaetano

Vito Cipolla

Antonio De Bari

Oronzo De Iure

Francesco Paolo De Nicolo

Pietro Del Gaudio

Francesco Delfine

Pietro Ferrara

Pino Iacovo

Domenico La Fronza

Domenico Lampedecchia

Vito Losciale

Vincenzo Marolla

Antonio Martino

Michele Montaruli

Nicola Morea

Felice Pasculli

Pasquale Pedone

Vito Piazza

Cosimo Santoro

Maria Assunta Serio

Giacomo Sinisi

Angelo Uggenti

BELGIO

Pino Nacci pres. Belgio, resp. Coordinamento Europa

Gianfranco Avantaggiato

Donato Antonio Buchicchio

Angelo Galasso

Antonio Morreale

Ettore Secchi

GERMANIA

Giuseppe Bongioví

Gianluca Casini

Otello Albano Di Paolo

Giuseppe Iacovellis

SVIZZERA

Alfredo Aronne pres. Svizzera, premiato

Salvatore Trovato vice pres.

Alfredo Aronne

Paolo Rigon



LAZIO