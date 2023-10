Nasce il master in “Scienze sensoriali per un'alimentazione sana e consapevole”

Il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'Università di Pisa, in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute Nutrafood e il supporto del Centro studi assaggiatori e dell'International Academy of Sensory Analysis, ha avviato il programma di master di I livello in "Scienze sensoriali per un'alimentazione sana e consapevole". Questo master mira a creare una connessione innovativa e proficua tra il mondo accademico e le aziende. A tale scopo, il corpo docente ha selezionato Italpepe per contribuire alle lezioni didattiche, offrire opportunità di stage e progetti aziendali agli studenti, nonché fornire i propri prodotti durante le sessioni di allenamento sensoriale.

Gli obiettivi del master di primo livello in "Scienze sensoriali per un'alimentazione sana e consapevole"

L'obiettivo principale del master è potenziare la formazione di professionisti nel campo delle scienze sensoriali, che lavorino in diversi settori delle tecnologie alimentari e delle scienze dell'alimentazione. Durante il corso, gli studenti acquisiscono una comprensione approfondita dei principi che sottendono alle caratteristiche organolettiche e al valore nutraceutico dei principali prodotti alimentari tipici della dieta mediterranea, tenendo conto delle diverse tecniche di produzione. Parallelamente, vengono esplorati i fondamenti della nutrizione umana e dei vari metodi, sia tradizionali che innovativi, per l'analisi sensoriale degli alimenti. Inoltre, vengono forniti strumenti metodologici pratici che consentono di comprendere e caratterizzare le capacità sensoriali individuali, al fine di educare le persone a fare scelte alimentari consapevoli e adeguate in base all'età, alle condizioni di salute e alle esigenze dietetiche. Questi metodi possono essere applicati per sviluppare strumenti efficaci che promuovano un'alimentazione sana e consapevole.

«Italpepe è un'azienda con solide tradizioni, ma allo stesso tempo dinamica e innovativa che crede molto nella formazione dei giovani. La collaborazione con l'Università di Pisa rappresenta un importante tassello della nostra strategia di essere un'azienda vicina alle istanze della società e un faro per orientare scelte professionali consapevoli da parte dei giovani» ha poi affermato Stefano Vitaletti, direttore generale di Italpepe.

