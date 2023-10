Tiramisù, cake design e pasticceria, gelateria e cioccolato: tre World Cup ad Host

Tutto pronto per Host 2023 a Fieramilano dal 13 al 17 ottobre 2023, che si rafforza come la piattaforma leader mondiale per le macchine, tecnologie, semilavorati, format, accessori e servizi per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail. E in occasione di questo appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori, si svolgeranno anche tre coppe del mondo dedicate ai professionisti della cucina: nello specifico, si scenderà ai fornelli nelle competizioni valide per "Tiramisù", "Cake design", e "Pasticceria, gelateria e cioccolato".

Tre World Cup di cucina saranno protagoniste ad Host 2023

“The World Trophy of Professional Tiramisù” ad Host 2023

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della Fipgc - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria e si terrà venerdì 13 ottobre. A contendersi il titolo di migliore al mondo, 11 Paesi: Italia, Malesia, Bolivia, Ecuador, Perù, Spagna, Cina, Francia, Brasile, Messico, Giappone. Non mancheranno quindi curiosità da tutto il mondo nella realizzazione di questo dolce simbolo: mascarpone, uova, caffè e cacao saranno il punto di partenza per un viaggio fatto di gusto, forme e abbinamenti capaci di dare vita a quasi infinite varianti sul tema. L’occasione sarà anche privilegiata per osservare da vicino modalità di lavorazione e nuove tendenze in pasticceria, in Italia e all’estero.

“Cake Designers World Championship” ad Host 2023

Appuntamento a lunedì 16 e martedì 17 ottobre. A contendersi la coppa del mondo di cake design, 12 Paesi: Stati Uniti, Brasile, Italia, Polonia, Belgio, Sri Lanka, Francia, Messico, Perù, Giappone, Cina e Malesia. Ogni squadra sarà composta da due concorrenti, ossia un cake deisgner e un pasticcere, il cui lavoro sarà giudicato da cinque giudici internazionali più il presidente di giuria. Il programma prevede la realizzazione di tre categorie: torta da esposizione pubblica, torta da degustazione, torta da esposizione decorata dal vivo.

“The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate” ad Host 2023

12 Paesi in gara, 36 concorrenti tra professionisti in pasticceria, gelateria e cioccolateria, per un concorso che si svolgerà a suon di torte, pralineria e monoporzioni gelato. È tutto questo e molto di più “The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate”, organizzato e realizzato da Fipgc - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria e si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre. Una competizione mondiale a cadenza biennale che comprende, per l’edizione 2023, tre diverse categorie: scultura in cioccolato e praline; scultura in zucchero e torta moderna; scultura in pastigliaggio e monoporzione gelato.