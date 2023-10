Sostenibili, piccoli e tecnologici: i forni per la pizza secondo Alfa

Per fare la pizza a regola d’arte il forno è fondamentale. Così Alfa Forni, azienda made in Italy fondata nel 1977, presenta a Host 2023 (FieraMilano 13-17 ottobre, padiglione 3P, stand H47 L48), una gamma di forni professionali per pizza totalmente rinnovata sia nella tecnologia, sia nel design.

Il Forno Alfa aumenta il comfort del pizzaiolo

Bassi consumi, piccole dimensioni e innovazione per i forni di Alfa

L'obiettivo del restyling completo della gamma Alfa punta sulla versatilità globale dei forni per il mondo pizza, assicurando elementi fondamentali come bassi consumi energetici, dimensioni ottimali anche in spazi ridotti, design accattivante e innovazioni tecnologiche capaci di ridurre drasticamente il calore disperso dalla bocca del forno rendendo il lavoro del pizzaiolo più confortevole.

«Nel settore professionale e, più in generale, nel mondo Horeca, abbiamo puntato su nuovi modelli di forni versatili, a basso consumo energetico, che non richiedono lavori di muratura per l’installazione e sono adattabili anche in spazi limitati - spiega Sara Lauro, executive committee e partner di Alfa Forni - Caratteristiche che ci hanno permesso di essere vincenti sui mercati internazionali. Alfa Forni, infatti, esporta il 70% della produzione in oltre 60 paesi di destinazione. L'Italia sta guidando il trend sia nella tecnologia delle attrezzature, sia nella qualità degli ingredienti e assistiamo a una continua crescita della pizza nel mondo, specie nei mercati del Nord America e in Europa».

Alfa, forni perfetti per clienti diversi

L'ampliamento di gamma offre soluzioni per diversi tipologie di clienti che vanno dai prodotti tradizionali a legna a quelli elettrici e a gas: dal forno "Napoli", disponibile in diverse dimensioni e adatto e alle più svariate esigenze delle pizzerie al forno elettrico napoletano “Zeno”, che raggiunge 500 gradi e non ha l’obbligo della canna fumaria, fino ai prodotti compatti della serie "Quick" che sono leggeri e si prestano al meglio per tutte le attività; per chi vuole aggiungere un forno dedicato al gluten free alla propria pizzeria; al food truck e al catering, oppure per le pizzerie che necessitano di un forno performante a alta produzione, ma con un ingombro e un peso inferiore rispetto alla categoria.

Piccoli e tecnologici i nuovi forni per la pizza di Alfa Forni

Alfa forni, 46 anni a fianco dei piazzaioli

«In questi 46 anni di attività - continua Sara Lauro - Alfa ha fatto esperienza nel mondo del catering e nelle piccole produzioni come i laboratori gluten free per capire quali strumenti fossero necessari al pizzaiolo per poter essere autosufficiente anche in situazioni poco confortevoli. Con il modello da due pizze a gas della serie Quick abbiamo studiato un forno ultracompatto che potesse funzionare senza avere una fonte elettrica vicina. Per questa ragione abbiamo progettato già nel 2015 un sistema facilitato con la manopola di controllo del bruciatore a gas e un accenditore manuale alimentato a batteria. La produzione oraria è un altro elemento sul quale abbiamo lavorato per proiettare i nostri forni verso le grandi pizzerie che necessitano di un forno affidabile e performante che possa soddisfare una produzione importante per le serate ad alta rotazione. Per soddisfare tutte queste esigenze abbiamo realizzato un forno a legna o gas da 6 pizze della serie Quick e la serie Napoli».

L'innovazione nel calore secondo Alfa Forni

Alla base della ricerca e sviluppo dei forni Alfa c'è l'innovazione tecnologica. Il nuovo e rivoluzionario sistema "double flue system" ricicla e ottimizza parte del calore disperso dalla bocca del forno riutilizzandolo all'interno, con un abbattimento del 20% del calore disperso. Minori consumi quindi e grandi performance con l'aggiunta nella nuova versione del forno elettrico napoletano “Zeno” della gestione e misurazione delle tre zone di temperatura interne: cielo, platea e boccaforno.

I forni della pizza di Alfa forni sono sempre più tecnologi

Alfa Forni, dal giardino di casa alle pizzerie del mondo

Alfa Forni e` un’azienda specializzata nella produzione di forni per pizza domestici e professionali. Fondata nel 1977 a Roma dagli imprenditori Rocco Lauro e Marcello Ortuso, due giovani cugini calabresi che decisero di costruire un forno a legna per alimentare le loro feste in giardino, oggi l'azienda occupa circa 70 dipendenti e 200 lavoratori nell'indotto. Con un fatturato di 15 milioni di euro nel 2022, Alfa Forni esporta il 70% della produzione in oltre 60 paesi di destinazione.

Alfa Forni

via Osteria della Fontana 63 - 03012 Anagni (Fr)

Tel 0775 7821