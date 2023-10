Con le tecnologie di Brita cambia il modo di bere acqua

Dal 13 al 17 ottobre, Brita, azienda leader nel settore del trattamento dell’acqua potabile con oltre 50 anni di esperienza, è presente a Host Milano 2023, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza, con la sua gamma di soluzioni innovative per l'ottimizzazione dell'acqua potabile per uso domestico, professionale e water dispenser. E Lorenzo Sarvello, amministratore delegato di Brita, ci ha presentato queste nuove offerte: «Quest'anno abbiamo tre novità molto importanti. La prima è l'applicazione della cosiddetta "Internet delle cose", "Internet of things", la testata intelligente, quindi la possibilità che la testata dei nostri filtri fa fondamentalmente un ricalcolo continuo della qualità dell'acqua, della durezza dell'acqua, quindi in qualche maniera da settare il filtro professionale nel migliore dei modi per ogni diversa condizione d'acqua che entra nel filtro. Quindi, se già i nostri filtri attraverso il bypass potevano dare la giusta acqua e poi l'apparecchiatura in quel posto, adesso possiamo avere una filtrazione che viene adeguata a ogni flusso d'entrata d'acqua. Cioè siamo proprio al massimo della customizzazione del monitoraggio. Credo che siamo veramente al punto più alto della realizzazione della nostra mission, che è quello di offrire la migliore esperienza di consumo d'acqua proprio secondo le nostre necessità».

E poi: «La seconda novità importante di quest'anno è un prodotto a membrane e quindi a osmosi inversa, per le acque particolarmente difficili e corrosive, sia per il mondo della panificazione del vapore sia per il lavaggio e sia anche in alcuni casi per il caffè. Quindi è un prodotto che utilizza le logiche dell'osmosi inversa per acque particolarmente difficili ad uso professionale. La terza novità, che forse non è novità di prodotto ma è una novità commerciale, è il lancio in Italia della divisione dispenser.

Con Brita la cultura dell'acqua arriva anche ad Host 2023

Con la sua presenza a Host, Brita rimarca anche l’intenzione di fare cultura dell’acqua e del bere sostenibile con sistemi innovativi che si adattano a qualunque tipo di servizio in modo intelligente e semplice. Verranno infatti presentate le novità del mondo dispenser e i suoi accessori all’avanguardia oltre a tutta la linea domestica, che nel 2023 è stata completamente rinnovata. Brita è in continua evoluzione e vuole offrire al mercato un’offerta dagli alti standard e sempre al passo con i tempi, forte della sua esperienza e leadership nel mondo della filtrazione dell’acqua dal 1966. A Host, come già detto, dunque, non mancheranno anche grandi novità per il mondo Horeca.

