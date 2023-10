Cucine più pulite (e in meno tempo) con gli elettrodomestici Meiko

Nel comparto della cucina commerciale si devono affrontare molte sfide, in particolare gli elevati costi di esercizio, la carenza di personale e le nuove normative sulla plastica monouso. Per questo Meiko si avvicina alle esigenze dei professionisti e ha presentato delle novità di prodotto interessanti nel corso di Host 2023, il grande evento a Milano dedicato al food service. «Noi come Meiko presentiamo diverse novità, una di queste è una lavastoviglie che si può utilizzare sia come lavastoviglie che come lavaggio di bottiglie e contenitori in vetro o in plastica - ha dichiarato Eric Weiss, amministratore delegato dell'azienda, affiancato in fiera da Valbona Elezi, sales office manager. Il grosso punto di forza di questa lavastoviglie sono il touchscreen, che indica la temperatura di lavaggio e la temperatura di risciacquo, e la selezione dei programmi di lavaggio a seconda che siano bicchieri piuttosto che piatti o bottiglie.

«Molto semplice trasformare la lavastoviglie in una lavabottiglie - ha poi sottolineato Weiss. Si tratta di smontare il braccio di lavaggio inferiore, e quello inferiore è esattamente identico a quello superiore- Si inserisce un supporto all'interno della della macchina. Dopodiché si inserisce il cesto che può contenere 16 bottiglie, quindi 16 bottiglie vengono lavate in 90 secondi e c'è la possibilità di avere anche il recupero calore. L'umidità a termine del lavaggio permette di risparmiare il 15% di energia. Il cesto ha per ogni bottiglia un ugello verticale, questo fa sì che il raggio dell'acqua viene sparato ad alta pressione e colpisce il fondo della bottiglia, in modo tale che venga lavato. E la bottiglia sta in verticale. Immaginiamo di lavare 16 bottiglie a mano, ci vogliono circa 8/10 minuti, mentre in 90 secondi con una Meiko si lavano 16 bottiglie» ha poi concluso.

Le novità di prodotto presentate da Meiko ad Host 2023

M-iClean H con QuickDry per eccellenti risultati di asciugatura e basso consumo energetico

per eccellenti risultati di asciugatura e basso consumo energetico BioMaster Flex per portare in cucina ergonomia, sicurezza e sostenibilità

per portare in cucina ergonomia, sicurezza e sostenibilità Prodotti chimici Meiko Active Eco per il perfetto lavaggio delle stoviglie

per il perfetto lavaggio delle stoviglie Lavastoviglie a traino UPster K per un enorme risparmio delle risorse

per un enorme risparmio delle risorse La nuova lavautensili M-iClean PF-S - robusta e con risultati di lavaggio eccezionali

