Dai frigoriferi ai forni: da Angelo Po tutto ciò che serve per il food service

Come da cento anni a questa parte, integrità, perseveranza e coerenza sono gli ingredienti del successo. Ed è il carattere che identifica e distingue Angelo Po: la professionalità e l’affidabilità, ma anche la spontaneità, che trasformano un rapporto professionale in un rapporto di fiducia, fondato su una comunicazione aperta ed onesta. Un'azienda così storica e importante non poteva perdersi un appuntamento come Host 2023, il più grande evento in Italia legato al food service. «Da una parte abbiamo i prodotti di Gruppo Marmo food-service technologies che riguardano tutti i prodotti del food&beverage, mentre dall'altra parte c'è il mondo di Angelo Po Group, che riguarda principalmente il mondo del food service restaurant. Ma non solo» ci accoglie e racconta Gherardo Giberti, direttore commerciale Italia dell'azienda.

Le novità di Angelo Po ad Host 2023

«Nell'ambito della fiera di quest'anno vi vogliamo presentare alcune novità che riguardano la soluzione di piano igienico. Abbiamo deciso di presentare durante questa manifestazione la nuova Icon9000 e Icon7000 High Design, ovvero con la soluzione di piano igienico che oggi all'interno delle cucine rappresenta un'importante innovazione da un lato sia di igiene che di quello che riguarda l'aspetto estetico dei prodotti» ha dichiarato Giberti.

Ma non è tutto. Perché «oltre a questo, abbiamo la presentazione di tutta una serie di prodotti lato cottura verticale, che vanno dal mondo dei forni tradizionali fino ai compatti. E poi la novità di quest'anno, restando sempre nel tema sostenibilità e risparmio energetico, è il frigorifero da 700 litri dove grazie all'air dinamic riusciamo a portare questo frigorifero professionale completamente in classe A e possiamo arrivare ad un risparmio energetico annuo di quasi 300 euro». Insomma, Angelo Po si conferma top di gamma nel comparto ed è pronta ad «offrire tante soluzioni ai partner e dare quello che serve al mercato» ha poi concluso Giberti.

