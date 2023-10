Dalle posate in porcellana ai contenitori per il takeaway: le novità di Chs

Il settore hospitality è una macchina instancabile, sempre affamata di innovazione tecnica ed estetica. E, da sempre, Chs vuole distinguersi dai competitor per ogni elemento del suo servizio: dalla mise en place al takeaway, dal buffet all’igiene degli ambienti. Ogni fornitura deve distinguersi per qualità, bellezza e usabilità. E alla fiera di Host 2023, l'azienda ha presentato delle novità di prodotto, a partire dalla nuova linea di piatti e posate in porcellana: «Sono realizzate con smalti reattivi, attualissimi per quanto riguarda finiture, colori e lavorazione. Sono otto linee che diventeranno almeno dieci da qui a fine anno» ci ha rivelato Carlo Scalabrini, amministratore delegato di Chs.

Le quattro novità di prodotto presentate da Chs ad Host 2023

Un'anima dell'azienda poi è legata al prodotto monuso. «Ad Host presentiamo un dispenser, igienico, per posate monuso in legno, caratterizzato da tre scompartimenti chiusi. Sempre per quanto riguarda il mondo dell'ospitalità, presentiamo inoltre la nostra nuova linea da buffet per colazioni ed eventi, disegnata interamente da noi e realizzata con l'utilizzo di ferro verniciato, legno e marmo. Quasi oltre 200 combinazioni che permetteranno al nostro cliente di allestire il buffet a seconda degli spazi a disposizione e del contenuto del prodotto che dovrà utilizzare» ha continuato Scalabrini.

«Essendo comunque un tema importante quello della transizione ecologica nell'ottica del monouso, ad Host infine presentiamo anche la prima gamma di contenitori per l'asporto e il takeaway riutilizzabili e lavabili». Insomma, una rivoluzione di Chs destinata a migliorare le pratiche di sostenibilità nella ristorazione.

