La funzionalità e lo stile di stampi e contenitori Pavoni ispira gli chef

Pavoni Italia, ancora una volta, accanto ai professionisti del comparto hotellerie, restaurant & catering, è presente ad Host 2023, il grande evento di Milano dedicato al food service. «Come nostra abitudine ci presentiamo in fiera con innumerevoli novità di prodotto, capaci di soddisfare esigenze funzionali che arrivano dal mercato, ispirando creatività di chef e pastry chef attraverso una qualificata innovazione di stile e di design - ha dichiarato Gianmarco Sirtori, direttore generale di Pavoni Italia. Pavoni è un marchio italiano con una storia riconosciuta di attenzione alle esigenze dei professionisti, pertanto sempre di più una realtà industriale di riferimento nel mondo da oltre quarant'anni. Esprimiamo attraverso il nostro lavoro quotidiano i valori che ci appartengono, prima come uomini e poi come manager: correttezza, chiarezza, coerenza e il coraggio di fare meglio il nostro lavoro».

Cataloghi News Arrivals e Food Equipment 2023: le novità di Pavoni Italia ad Host 2023

I visitatori ad Host 2023, infatti, possono apprezzare le novità dei cataloghi News Arrivals e Food Equipment 2023 in cui, creatività, qualità e design, sono da sempre segno distintivo della gamma completa di stampi in silicone, adatti alla preparazione di appetizer, portate principali e dessert, oltre ad attrezzature, contenitori e strumenti professionali.

Lo stand di Pavoni Italia ad Host 2023
Gianmarco Sirtori, direttore generale di Pavoni Italia

Una selezione di nuovi design ricercati e dettagliati in grado di semplificare e accelerare il lavoro in cucina, mantenendo alta la qualità del prodotto finale e soddisfacendo anche i palati più raffinati. Inoltre sarà l’occasione di vedere dal vivo la macchina Cookmatic in funzione per preparare gustose tartellette e choux geometrici.

