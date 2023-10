Il futuro è più vicino con CEI Systems e il robot che fa servizio in camera

Il claim “Innovare è la nostra tradizione” esprime a pieno il modus operandi di CEI Systems. L'azienda, attiva da oltre trentacinque anni, è una realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di Sistemi per la gestione del punto cassa e prodotti complementari. L'obiettivo che CEI mette in pratica quotidianamente, è quello di offrire soluzioni di cash management di alta professionalità grazie al servizio di pre e post-assistenza, al fine di creare un percorso che sostenga la trasformazione digitale per i propri clienti. Soluzioni che sono state presentate anche ad Host 2023 a Milano, un evento di grande importanza per il comparto del food-service, e che ci sono state raccontate dal presidente dell'azienda Vincenzo Siliato.

Ad Host 2023 CEI Systems presenta il nuovo robot dedicato agli alberghi

«Abbiamo tantissime novità - ha svelato il presidente di CEI System - quest'anno, oltre ai robot presentati l'anno scorso per accoglienza e servizio al tavolo, abbiamo introdotto un nuovo robot, destinato principalmente agli alberghi, per il servizio in camera. Il cliente chiama al bar, l'addetto imposta il numero della camera e inserisce un codice per aprire la "pancia" del robot e inserire all'interno i prodotti dell'ordine. Poi, una volta arrivato davanti alla camera, manda una notifica al cellulare del cliente. E alla linea dei robot quest'anno abbiamo voluto affiancare quella dei totem, una gamma che soddisfa una serie di esigenze del ristoratore. Come CEI Systems - conclude Siliato - stiamo crescendo e puntiamo a fare meglio. E a Sigep 2024 presenteremo altre novità».

CEI Systems

Via Indipendenza, 9 b/c - 10095 Grugliasco (To)

Tel 011 4081448