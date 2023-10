Grigliate? Il coltello ideale è di Fridr.Dick, col manico in legno di betulla

Friedr.Dick, azienda tedesca fondata nel lontano 1778, ha recentemente lanciato la nuova linea Vivum, un coltello pensato per la linea chef e per tutti gli amanti del barbecue ed è destinato a conquistare il mercato del settore grazie alle caratteristiche che lo contraddistinguono. «Questa è la nostra ultima linea ed è uscita da qualche settimana. Si tratta di un coltello destinato a chef e amanti dell'arte BBQ» ci ha raccontato Massimo Morbis, responsabile vendite Italia di Friedr.Dick.

Manico in legno di betulla e packaging sostenibile: la nuova linea Vivum di Friedr.Dick

«Ha la caratteristica di avere un manico in legno di betulla - ha svelato Morbis. Quindi - sul mercato - si troveranno dei manici con striature più chiare e più scure a seconda del prodotto e della provenienza. A questa nuova linea seguiranno presto delle altre novità, di cui però non spoileriamo niente e non diciamo nulla. Inoltre, presentiamo il nuovo packaging, che è 100% riciclabile, compresa la pellicola che è di un materiale biocompatibile. E pian piano anche tutte le altre linee verranno sostituite con questo packaging».

I coltelli della linea Vivum 1/2 Massimo Morbis, responsabile vendite Italia di Friedr.Dick, ad Host 2023 2/2 Previous Next

Friedr.Dick è l'unico produttore al mondo ad offrire un programma completo di coltelli, acciaini ed attrezzi per la lavorazione delle carni e la ristorazione, nonché insaccatrici, affilatrici e strumenti per la pulizia dei coltelli. La lunga tradizione ed esperienza nella realizzazione di prodotti per cuochi e macellai permette uno sviluppo continuo di novità. Desideri dei clienti, suggerimenti dettati dall'esperienza pratica e idee nuove vengono tutti trasformati in prodotti di alta qualità per l'utilizzo professionale e casalingo.

Friedr.Dick

Via Pietro Mascagni 2 - 20020 Lainate (Mi)

Tel 029373399