Horeca più tecnologica e innovativa grazie a Passepartout

Passepartout, presente ad Host 2023, la fiera più importante nel comparto food service, è una software house dinamica e moderna che opera nel settore dello sviluppo di software gestionali da oltre 30 anni. Attualmente, conta più di 200mila utenti, il che testimonia l'ampio consenso ottenuto grazie alla stabilità e alla completezza dei suoi programmi gestionali, sia tra le aziende che tra i professionisti. E a presentarci le novità portate alla fiera di Milano è Sandro Capriotti, responsabile divisione Horeca di Passeparout: «Abbiamo diverse novità. Il mercato è sempre più in crescita e in fermento. Ha bisogno sempre di più elementi affinché il ristoratore stesso possa in qualche maniera poter migliorare la propria gestione».

Software di qualità per il mondo Horeca firmati Passepartout

«A tal proposito - continua Capriotti -, abbiamo avuto un intervento del famoso chef Davide Oldani che nel suo ristorante integra una soluzione digitale come la nostra, una soluzione gestionale che abbraccia più ambiti, ed è soprattutto legata a nuove attività che sono quelle dello scontrino facile e digitale. Non è più sufficiente far da mangiare e fare un piatto di qualità, è importante capire qual è il giusto equilibrio di costi e margianalità. E noi di Passepartout lo offriamo attraverso le nostre soluzioni, anche attraverso l'utilizzo di app specifiche. C'è sempre più la possibilità di poter analizzare i dati di venduto perché gli imprenditori del settore vogliono capire, anche da remoto, come poter interagire e visionare le marginalità, i profitti e l'occupazione nel locale... e riusciamo a darglielo in maniera veloce ed efficace».

Lo stand di Passepartout ad Host 2023 1/2 Sandro Capriotti, responsabile divisione Horeca di Passeparout 2/2 Previous Next

L'area di ricerca e sviluppo di Passepartout ha prodotto nel corso degli anni soluzioni affidabili e innovative. Queste soluzioni si distinguono per le loro funzionalità standard e gli strumenti di personalizzazione integrati, che sono in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze. La strategia aziendale di Passepartout prevede un'unica modalità di accesso al mercato, che coinvolge la distribuzione, l'assistenza e la personalizzazione del software gestionale tramite un network di concessionari qualificati. Questa rete consolidata è composta da numerose strutture partner che operano sul territorio e offrono servizi di alta qualità. Un trend di crescita costante ha consolidato il patrimonio aziendale di Passepartout e ha reso possibile investimenti significativi nelle risorse umane, nelle infrastrutture e negli strumenti di lavoro.

Passepartout

via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (Repubblica di San Marino)

Tel 0549 978011