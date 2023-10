Il menu come gli orari dei voli all'aeroporto? Vestaboard cambia il ristorante

Il versatile display split-flap di messaggistica che cattura l'attenzione e crea momenti di connessione è già ampiamente apprezzato in bar e ristoranti negli Stati Uniti e all'estero ed è presente allo stand di Vestaboard ad Host 2023 a Milano. Il concetto rivoluzionario di Vestaboard, insieme al suo design elegante e alle sue finiture di classe, è diverso da qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica, in quanto offre una messaggistica mirata e ad alta visibilità che riunisce le persone e crea ambienti più stimolanti.

Vestaboard combina un display intelligente, una lavagna di messaggistica e un'opera d'arte divertente che può essere facilmente configurata e gestita con un'app intuitiva. L'innovativo prodotto, commercializzato negli Stati Uniti nel 2021, ha creato una comunità entusiasta di quasi 10mila proprietari nel mondo. E Olja Ivanic, business development Europa e Stati Uniti dell'azienda, ci ha presentato il nuovo prodotto sbarcato in Italia: «Vestaboard è uno schermo analogico e possiede 65 caratteri. Una persona può creare messaggi nuovi utilizzando l'app. Inoltre, si possono far vedere le specialità del giorno sul menu, invitare i clienti negli alberghi e aggiornare le notizie in tempo live».

Vestaboard, tra nostalgia di uno split-flap display e tecnologia cloud

Vestaboard unisce la magia un po' nostalgica di uno split-flap display, come quelli delle stazioni ferroviarie o degli aeroporti, alla tecnologia cloud e mobile all'avanguardia. Offre un modo unico di personalizzare messaggi e fare arte digitale, dando vita alle informazioni in modo elegante e sofisticato. Vestaboard può essere il protagonista di qualsiasi ambiente domestico o un'aggiunta dinamica a un moderno spazio d'ufficio.

Un nuovo modo di mandare messaggi con Vestaboard 1/3 Presentare il menu in modo innovativo e speciale con Vestaboard 2/3 Olja Ivanic, business development Europa e Stati Uniti di Vestaboard 3/3 Previous Next

Chiamata così in onore di Vesta, dea romana del focolare, della casa e della famiglia, Vestaboard è nata da un'idea che il suo fondatore e ceo Dorrian Porter ha avuto mentre si trovava nella stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. Stava osservando il pannello split-flap degli orari di arrivo e partenza mentre si aggiornava. L'idea di Vestaboard è nata e si è trasformata in realtà dopo una fase di sviluppo impegnativa, anche a causa delle restrizioni legate alla pandemia, ma gli sforzi sono stati ripagati dal grande successo del prodotto negli Stati Uniti.

Vestaboard, disponibilità e prezzi

Vestaboard è attualmente disponibile per l'acquisto nella versione nera e per il pre-ordine nella versione bianca (consegna prevista per dicembre 2023) nello store online di Vestaboard e anche presso selezionati partner di vendita al dettaglio e rivenditori in tutta Europa. Il prezzo di vendita al pubblico per entrambe le versioni è di 3.795 euro, Iva inclusa. Come offerta speciale per gli acquisti alla fiera Host, gli acquirenti europei avranno uno sconto di 500 euro.

Vestaboard

1777 Yosemite Ave - 94124 San Francisco, CA, Stati Uniti

Tel +1 615-212-9338