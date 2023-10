Molino Dallagiovanna riapre le iscrizioni per il “Pizza Bit Competition”

Molino Dallagiovanna, che produce farina dal 1832, tramandando con passione la tradizione di generazione in generazione, è presente ad Host 2023, il più grande evento in Italia legato al food service, e si prepara in vista di un altro evento altrettanto importante, come annunciato da Sabrina Dallagiovanna: 'Host è il preludio di Sigep. Abbiamo iniziato a scaldare i motori dopo l'estate e ci stiamo preparando per le novità di Sigep 2024.

Molino Dallagiovanna, ad Host 2023 si riaprono le iscrizioni per il “Pizza Bit Competition”

«Quello che presentiamo oggi, oltre a tutte le nostre gamme di farina, è la riapertura delle iscrizioni per la terza edizione del Pizza Bit Competition, quindi la competizione che definierà il nuovo ambassador per Molino Dallagiovanna per il 2025 - ha svelato Sabrina Dallagiovanna. Oggi abbiamo Andrea Clementi, che è stato il primo vincitore dell'evento. E lunedì avremo Luca Valle, attuale ambassador in carica. Abbiamo anche delle novità sul mondo della pasticceria: il Pastry Bit Competition, infatti, da domani (sabato 14 ottobre) vedrà i finalisti della competizione che saranno nello stand per fare degustare i nuovi prodotti. Uno stand molto movimentato» ha concluso Sabrina Dallagiovanna.

Lo stand di Molino Dallagiovanna ad Host 2023 1/3 Le farine di Molino Dallagiovanna ad Host 2023 2/3 Sabrina Dallagiovanna ad Host 2023 3/3 Previous Next

Due i mesi a disposizione per richiedere di partecipare alla gara che assegnerà il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Le iscrizioni, infatti, si chiuderanno il 30 novembre 2023.

Molino Dallagiovanna

Località Pilastro 2 – Gragnano Trebbiense (Pc)

Tel 0523 787155