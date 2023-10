Novità da Tecnoinox: forni touchscreen e piani cottura a gas ermetico

Dal 1984, Tecnoinox ha posto come sua missione la produzione di attrezzature professionali affidabili, acquisendo e sviluppando costantemente l'esperienza necessaria per gestire tutte le fasi del processo, dalla fase ideativa a quella ingegneristica e manifatturiera: dalla selezione dei materiali, alla componentistica elettromeccanica ed elettronica, fino ai rigorosi test di qualità sui prodotti finiti. L'attenzione costante alla solidità costruttiva, alla funzionalità e all'affidabilità del prodotto ha fatto la differenza nello sviluppo del marchio, il valore che ha consentito all'azienda friulana di crescere e affermarsi in Italia e all'estero.

Per raccontare e rappresentare questo unico e attuale patrimonio di storia e identità, trasformandolo in un'esperienza coinvolgente e memorabile, Tecnoinox ha sviluppato per HostMilano 2023 uno stand d'impatto in cui i nuovi colori e la nuova immagine del marchio, le linee geometriche minimaliste e i giochi di luci e trasparenze contribuiscono a creare un ambiente luminoso e accogliente. «Ci sono molte novità quest'anno», ci ha rivelato Riccardo Giacomini, direttore tecnico. «Abbiamo delle importanti novità riguardo alla nostra linea di forni: abbiamo introdotto un forno con un touchscreen che va a semplificare l'interazione del cuoco con l'apparecchiatura e migliora la qualità dei processi».

Tutte le novità di Tecnoinox ad Host 2023

Ma non è tutto. Infatti, «abbiamo introdotto un piano cottura a gas ermetico che va ad aumentare notevolmente il livello di igiene e sicurezza in cucina. Inoltre, abbiamo presentato una soluzione chiamata Domino: un piano unico progettato per cucine specializzate, che ospita i nostri frutti standard in un piano sottile di 3 millimetri, garantendo robustezza, igiene e sicurezza sul posto di lavoro. A HostMilano, abbiamo portato il top di gamma di Tecnoinox, rivolto soprattutto alle cucine di alto livello e al mercato internazionale,” ha poi concluso Giacomini.

L'allestimento prevede un percorso espositivo in cui i modelli più iconici di tutte le linee Tecnoinox saranno i protagonisti, rappresentando i valori e l'evoluzione dell'azienda. Saranno affiancati da grandi pannelli fotografici retroilluminati, scritte luminose e ledwall.

Lo stand di Tecnoinox ad Host 2023
Il piano cottura a gas ermetico di Tecnoinox ad Host 2023
I forni con touchscreen di Tecnoinox
Riccardo Giacomini, direttore tecnico di Tecnoinox
Alessio Rosa Gastaldo, general manager di Tecnoinox
Mario Giacomini, presidente e fondatore di Tecnoinox

E quanto all'interazione di un'azienda così grande e importante con gli operatori? Alessio Rosa Gastaldo, General Manager, ci svela: «Tecnoinox è un'azienda con una storia di 40 anni, e il nostro approccio si basa sulla creazione di relazioni sempre più solide, sia nel servizio che nella gestione dei nostri partner, sia in Italia che a livello internazionale. Purtroppo, la pandemia da Covid-19 ci ha allontanati da queste relazioni con i clienti. Host rappresenta oggi per noi l'opportunità di riconnetterci con molte persone. Le vendite si basano su relazioni e la fiducia tra il produttore e il consumatore. A Host, c'è uno staff completo di Tecnoinox, composto da tecnici, venditori e proprietà. Siamo una famiglia e siamo a disposizione dei nostri partner a livello globale».

Tecnoinox, gli obiettivi per il futuro

Infine, il presidente e fondatore dell'azienda, Mario Giacomini, ha delineato la visione per il futuro: »Sempre di più, Tecnoinox sarà focalizzata sui bisogni del cliente, e in particolare del cliente finale. Questa è una necessità imposta dal mercato: soddisfare i clienti con prodotti sempre più affidabili, al fine di ridurre la necessità di interventi di assistenza tecnica. Guardiamo al futuro come a un mercato che si orienterà sempre di più verso prodotti durevoli, che non richiedono frequenti interventi. Infatti, è sempre più oneroso richiamare l'assistenza tecnica, e in alcuni paesi potrebbe comportare costi superiori persino al valore d'acquisto della macchina. Il nostro obiettivo è fornire prodotti estremamente affidabili. Inoltre, un altro obiettivo è destinare notevoli risorse interne alla formazione dei nostri clienti, venditori e dei nostri importanti rivenditori».

Tecnoinox

Via Torricelli 1 - 33080 Porcia (Pn)

Tel 0434 920110