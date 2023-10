“Quick”, “Zeno” e “Napoli”: la nuova linea per pizzaioli di Alfa Forni

Ad Host 2023, Alfa Forni ha presentato una gamma di forni professionali per pizza completamente rinnovata sia dal punto di vista tecnologico che dal design. L'obiettivo del completo restyling della gamma Alfa è focalizzato sulla versatilità globale dei forni per il mondo della pizza, assicurando elementi fondamentali come bassi consumi energetici, dimensioni ottimali anche in spazi ridotti, design accattivante e innovazioni tecnologiche capaci di ridurre drasticamente il calore disperso dalla bocca del forno, rendendo il lavoro del pizzaiolo più confortevole.

Sara Lauro, membro della famiglia e titolare dell'azienda, ci ha accolto nello stand e ci ha illustrato le novità di Alfa Forni: «Quest'anno siamo molto contenti di essere presenti ad Host, una fiera importante nel settore a livello mondiale, dove abbiamo molte novità: abbiamo completamente rinnovato la nostra gamma di forni professionali, basandoci sugli ultimi 10 anni di esperienza nel settore della vendita dei forni. Siamo riusciti a creare una gamma con l'intento di offrire una soluzione di forno da pizza per tutti gli stili e i tipi di ristorazione nel mondo.»

Le novità di prodotto di Alfa Forni ad Host 2023

Novità anche sui prodotti, non solo filosofia e strategia aziendale. "Il fatto di poter offrire una soluzione a tutti i tipi di ristorazione ci ha fatto capire che dovevamo intanto creare una gamma che fosse specializzata in tre diverse direzioni, in tre serie, linee di prodotto:

Quick, una serie in tre dimensioni diverse (il 2, il 4 e il 6 pizze). Si parla di un forno da produzione, con una capacità oraria interessante e un forno facile da gestire. Grazie alla gestione attraverso la centralina, abbiamo la possibilità di modulare bene le temperature, che permetteranno al forno di avere una gestione perfetta tra il piano cottura e le temperature della camera di combustione. Il doppio bruciatore, inoltre, permette di avere il pizza boost. Zeno, da 4 o 6 pizze. Si chiama elettrico napoletano perché riesce a garantire la cottura di un prodotto come uscirebbe da un vero forno tradizionale a legna o a gas, ma con una cottura elettrica. Raggiunge temperature molto molto alte, di circa 500 gradi, che servono per la pizza napoletana. Questo forno poi non contribuirà alle temperature all'interno delle cucine e permetterà di avere un'ottima attenzione all'operatore. Napoli, un forno in refrattario con uno a legna e a gas, e la versione a gas ha un controllo molto semplice della temperatura. La serie Napoli è dedicata a quei tipi di ristorazione che non vogliono allontanarsi dalla tradizione. La finitura in mosaico, disponibile in diversi colori, è anche molto importante," ha poi concluso Sara Lauro.

Lo stand di Alfa Forni ad Host 2023 1/4 Le novità di prodotto presentate da Alfa Forni ad Host 2023 2/4 Il forno Napoli di Alfa Forni 3/4 Sara Lauro, membro della famiglia e titolare di Alfa Forni 4/4 Previous Next

Alfa Forni, l'innovazione nel calore

Alla base della ricerca e sviluppo dei forni Alfa c'è l'innovazione tecnologica. Il nuovo e rivoluzionario sistema "double flue system" ricicla e ottimizza parte del calore disperso dalla bocca del forno riutilizzandolo all'interno, con un abbattimento del 20% del calore disperso. Minori consumi quindi e grandi performance, come già detto, con l'aggiunta nella nuova versione del forno elettrico napoletano “Zeno” della gestione e misurazione delle tre zone di temperatura interne: cielo, platea e boccaforno.

Alfa Forni

Via Osteria della Fontana 63 - 03012 Anagni (Fr)

Tel 0775 7821