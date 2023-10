Spritz, Martini e bollicine? Ecco i nuovi bicchieri di Rcr Cristalleria

Rcr si distingue da sempre nei mercati dell'arredo tavola e del mixology di tutto il mondo grazie alla sua qualità, la cui formula è composta da ingredienti chiave come il prodotto, il rispetto per l'ambiente, le persone e il servizio. Tutti i prodotti sono realizzati in Luxion, il vetro sonoro superiore brevettato e riciclabile all'infinito, che ha tra le sue caratteristiche principali un'eccellente performance in termini di resistenza, trasparenza, brillantezza e sonorità. Prodotti presentati da Roberto Pierucci, amministratore delegato dell'azienda ad Host, accompagnato dal barman Danny Del Monaco. E tra le novità spicca il nuovo calice dedicato allo Spritz: «Con il nuovo bicchiere della linea Timeless finalmente abbiamo trovato un vestito, come abbigliare quello che eè un cocktail che si beve da tempo come lo Spritz. Prima di oggi non si era mai pensato al divertimento esterno del cocktail, alla sua forma e alla sua preso». E all'interno della stessa linea ci sono altre novità, tra cui il nuovo bicchiere per il Martini e quello per le bollicine.

Rcr Cristalleria, prodotti che si legano all'ambiente e che rispettano il cliente con la loro qualità

La Qualità Rcr è legata in maniera indissolubile al rispetto dell'ambiente, concetto sviluppato concretamente da tutte azioni portate avanti da Rcr negli ultimi anni, che l'hanno resa un'azienda unica e virtuosa in tutto il panorama mondiale. Basti pensare tra le altre cose al processo di fusione completamente elettrico per limitare l'emissione di fumi in atmosfera, alla continua riduzione delle emissioni di CO2 (25% dal 2008 ad oggi - Co2/Kg certificato in ambito Ets) e al fatto che la fabbrica si colloca nell'area Carbon Neutral della provincia di Siena.

La linea di bicchieri firmata Rcr 1/3 Roberto Pierucci e Danny Del Monaco 2/3 Lo stand di Rcr ad Host 2023 3/3 Previous Next

I risultati di un prodotto di eccezionale qualità e la forte attenzione all'ambiente sono determinate dalle persone che ci lavorano. “Far bene alle persone e all'ambiente, fa bene al business” è il principio ispiratore dell'attività quotidiana dell'azienda che mette le lavoratrici e i lavoratori al centro di ogni progetto. Tra gli ultimi ricordiamo l'Accademia Rcr, un progetto innovativo e ambizioso di formazione continua rivolto a tutta la popolazione aziendale con l'obiettivo di promuovere la formazione e la cultura di Rcr. Primo su tutti, ovviamente il corso sulla Qualità!

Rcr Cristalleria Italiana

Via Senese - Loc. Catarelli - 53034 Colle Val d'Elsa (Si)

Tel. 0577 910111