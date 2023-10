iCareSystem AutoDose, il nuovo sistema di lavaggio dei forni firmato Rational

Rational è presente ad Host, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'accoglienza, con le due linee di apparecchi iCombi e iVario. Tuttavia, l'attenzione è principalmente rivolta verso l'iCareSystem AutoDose, un sistema integrato di pulizia offerto come opzione per le unità da tavolo iCombi Pro. Questa innovazione è stata presentata in fiera da Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational, in occasione del 50° anniversario dell'azienda. Questo rappresenta un traguardo di notevole importanza, basato sulla nostra filosofia di sempre: fornire il massimo beneficio ai clienti finali. Tra le novità presentate, spicca un nuovo sistema di lavaggio chiamato AutoDose, che viene integrato all'interno delle nostre unità. Si tratta ancora di un sistema di lavaggio solido, ma questa volta non si usano più pastiglie, bensì dei contenitori che rimangono all'interno del forno.

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo iCareSystem AutoDose di Rational

Con iCareSystem AutoDose, Rational offre ora un sistema integrato di pulizia come opzione per le unità da tavolo iCombi Pro. Le cartucce contengono prodotti solidi per la pulizia e la cura e vengono posizionati in modo sicuro all’interno del sistema di cottura, consentendo una pulizia autonoma, premendo un pulsante o in base al proprio programma di pulizia. Dunque, sono finiti i tempi in cui i prodotti per la pulizia e la cura dovevano essere inseriti manualmente o ci si dimenticava del tutto di far partire il lavaggio.

Lo stand di Rational ad Host 2023 1/2 Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational 2/2

Con iCareSystem AutoDose, infatti, il lavaggio si avvia a un'ora specifica, ad esempio sempre dopo l'orario di chiusura, oppure premendo un pulsante ogni volta che si ritiene necessario effettuarlo. Nelle impostazioni, la pulizia può essere programmata separatamente per ogni giorno in base all'utilizzo del forno professionale o in base al programma settimanale. iCombi Pro preleva automamente dalle cartucce il quantitativo necessario di prodotto in base al lavaggio che deve effettuare. Theodor Tumbrink, vicepresidente di Rational, riassume i vantaggi come segue: «iCareSystem AutoDose aumenta la sicurezza sul lavoro, fa risparmiare tempo e garantisce la sicurezza igienica Haccp. A differenza di molte altre soluzioni, non c'è bisogno di tubi o taniche al di fuori del sistema di cottura».

«Con iCareSystem AutoDose, gli operatori non devono più occuparsi di far partire i lavaggi - continua Tumbrink - perché queste attività non rientrano più nell'elenco dei compiti quotidiani. Per questo motivo, iCombi Pro tiene sempre aggiornato l'utente e lo avverte se, ad esempio, la quantità di prodotto è al di sotto di un certo livello o quando è necessario eseguire un lavaggio. Queste informazioni vengono visualizzate direttamente sul sistema di cottura o nel ConnectedCooking, il sistema digitale per la gestione della cucina di Rational».

