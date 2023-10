Marta Boccanera e Felice Venanzi i migliori pasticcieri al mondo

A Marta Boccanera e Felice Venanzi, pasticcieri e fondatori della Pasticceria Gruè di Roma, il titolo di “Migliori Pasticcieri al Mondo - Luxury Pastry in the World by Iginio Massari”. La coppa è stata consegnata dal Maestro Iginio Massari a Host 2023 Milano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza.

Felice Venanzi, Marta Boccanera con Iginio Massari

Nel 2024 i 10 anni della Pasticceria Gruè a Roma

Per Marta Boccanera e Felice Venanzi si tratta di un riconoscimento che arriva alla vigilia di quello che si preannuncia per loro come un anno da ricordare. Nel 2024, infatti, saranno festeggiati i 10 anni della Pasticceria Gruè di viale Regina Margherita, nel quartiere Coppedè, che Marta e Felice hanno fondato nel 2014. A giugno, poi, i due pasticceri convoleranno a nozze per mettere il suggello a un’unione che dura da oltre 20 anni e mantenere una promessa d’amore fatta pubblicamente lo scorso maggio in piazza del Plebiscito, a Napoli, a conclusione del Festival della Pasticceria Nuziale. In quell’occasione, sotto lo sguardo complice del Maestro Massari, Felice si è inginocchiato davanti a Marta e le ha fatto la proposta di matrimonio.

«Marta e Felice sono testimoni del bello e del buono della pasticceria italiana: formazione, talento, umiltà, dedizione e capacità di ascolto li rendono tra i più intelligenti interpreti delle tendenze e, soprattutto, del gusto dei clienti - ha detto di loro il Maestro Iginio Massari - Il loro senso etico del lavoro, unito al rispetto per le materie prime e alla tutela del Made in Italy, costituiscono un messaggio di estrema positività, particolarmente prezioso per i giovani che scelgono di intraprendere questa nostra affascinante professione».

Marta Boccanera e Felice Venanzi e l’amore per la pasticceria

«A guidare i nostri passi sono sempre stati due dogmi: l’amore e la coerenza», hanno detto i due pasticcieri intervenendo a Host con una lezione sui macaron inserita nel palinsesto di talk dedicato alla pasticceria di lusso studiato dal Maestro Iginio Massari. «È l’amore tra di noi e per il nostro lavoro che ci ha permesso di costruire un progetto come quello della Pasticceria Gruè – hanno detto i due - Se l’amore ci ha guidato è stata la coerenza a darci la forza di raggiungere i nostri obiettivi e a guidarci anche nei momenti di difficoltà che non sono mancati».

Tra gli obiettivi che Marta Boccanera e Felice Venanzi si sono dati sin dalla fondazione di Gruè c’è l’altissima qualità: ingredienti, alta tecnologia nella lavorazione, decorazioni minuziose e, non ultimo, il packaging fanno di ogni preparazione della Pasticceria Gruè un piccolo capolavoro di lussuosa dolcezza alla portata di tutti. «Un dolce deve essere buono da mangiare, ma deve essere anche bello da guardare», spiega Marta che è colei che si dedica con minuziosità alle decorazioni che trasformano ogni dolce in un’opera d’arte.