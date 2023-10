Campionato mondiale del panettone a squadre, vittoria schiacciante dell'Italia

L’Italia vince la prima edizione del Campionato mondiale del panettone a squadre: il team azzurro si aggiudica l’oro in tutte le categorie (classico, al Cioccolato e innovativo salato) alla finale che si è tenuta nel gremitissimo padiglione che ha ospitato il Panettone World Championship a Host Milano, affollato per l’occasione di appassionati e curiosi da tutto il mondo. Secondo classificato il Giappone e terzo posto per l’Argentina.

L’Italia vince la prima edizione del Campionato mondiale del panettone a squadre

Panettone a squadre, il trionfo netto dell’Italia

La giuria tecnica, presieduta da Thierry Bamas e Luca Mannori, composta dai team manager di ogni nazionale, ha decretato il trionfo dell’Italia, con il primo posto per il panettone tradizionale del maestro Aniello di Caprio, al cioccolato del maestro Giuseppe Mascolo e quello innovativo salato del maestro e capitano della squadra Claudio Gatti. Un risultato ottenuto grazie al lavoro e alla dedizione di tutta la squadra, insieme al team manager Davide Malizia, ai coach Ezio Marinato e Maurizio Bonanomi, e alla riserva d’eccellenza Beniamino Bazzoli.

Panettone a squadre: Giappone e Argentina sul podio

Al secondo posto il Giappone (argento per il tradizionale e l’innovativo, e bronzo per quello al cioccolato) con i Maestri Kanako Takada, Seiji Yamanaka e Yoshihiro Fujisawa che si sono aggiudicati anche il premio assegnato dalla Giuria Stellata, composta da nomi internazionali di primo piano come Enrico Derflingher, Jean-Paul Hévin, Agostino Iacobucci, Christian Jürgens, Max Mascia, Davide Oldani, Fabio Pisani, Christian Schaberreiter e Gianni Tarabini.

Il terzo posto è andato all’Argentina (seconda a parimerito con la Spagna per il panettone al cioccolato e terza per l’innovativo) con i Maestri Juan Manuel Alfonso Rodríguez, Samuel Gonzales e Nicolàs Welsh, a cui è stato conferito anche il Premio della Stampa, conferito dalla giuria di giornalisti italiani e internazionali. Una finalissima emozionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’atteso annuncio dei vincitori, presentata da Francesco Briglia con la partecipazione di Tiberio Timperi e gli interventi dei Maestri dell’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano Alessandro Bertuzzi, Francesco Elmi e Luca Diana, che ha fatto registrare un grande afflusso di pubblico e oltre mille persone collegate alla diretta streaming non-stop trasmessa sui canali di Italian Gourmet.

Il Team Italia (Davide Malizia, Claudio Gatti, Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo) con Pierre Hermé

I premi speciali del Campionato mondiale del panettone a squadre

E ancora, i premi speciali della giuria tecnica sono stati assegnati a: Polonia per la Miglior organizzazione di laboratorio; a Taiwan per la Miglior pulizia in fase di lavorazione; la Spagna si è aggiudicata ben tre awards, per il Miglior gioco di squadra, Miglior tavolo di presentazione e Miglior brochure di presentazione; infine, l’Argentina è stata premiata per il Miglior packaging di presentazione.

Un riconoscimento speciale è stato conferito all’ospite d’onore dell’evento: Pierre Hermé, miglior pasticcere del mondo 2016 per l’Academy of World’s 50 Best Restaurants, ai vertici delle classifiche di influenza mondiali secondo le più autorevoli riviste, che ha ribadito la sua passione per il panettone, formidabile ambasciatore dell’Italia in tutto il mondo capace di proiettare anche all’estero il nostro paese superando ogni confine.

Il panettone verso il riconoscimento Stg

Daniela Dondi, accompagnata da Grazia Di Maggio, è intervenuta in rappresentanza del Masaf-ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottolineando come il Ministero abbia creduto sin da subito in questo progetto, sposandolo con entusiasmo per valorizzare e tutelare eccellenze e prodotti del Made in Italy, e con Claudio Gatti, ha annunciato il prossimo obbiettivo: quello di ottenere il riconoscimento Stg-Specialità tradizionale garantita per il nostro lievitato tradizionale.