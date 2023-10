Della Marta tra nuovo brand, vetrine extra fini e quadri-vino da collezione

Quando un prodotto è il risultato di un processo in cui confluiscono esperienze, passioni, motivazioni e confronto allora diventa parte e protagonista della storia e traccia la parabola felice del successo di un’azienda. Curiosità, ingegno, passione e coraggio hanno permesso a una piccola realtà, come Della Marta, di crescere e diventare protagonista nel mondo, tanto da arrivare ad apparire in una vetrina importantissima come quella di Host a Milano, dove l'azienda ha presentato delle interessanti novità di prodotto. «La maggiore novità è la presentazione del nuovo brand, perché ci presentiamo quest'anno con il marchio Della Marta, che appartiene al cognome materno del fondatore - ci ha svelato Simone Nigero, sales manager Italia dell'azienda. Perché dà quel tocco di italianità che ci serve soprattutto per presentarci al mondo. E si parla di un'azienda che in vent'anni di onorata carriera esporta in quasi 70 paesi e dove il fatturato dell'azienda si dimostra per l'80% all'estero».

Tutte le novità di Della Marta presentate ad Host 2023

«Quest'anno presentiamo diverse finiture e una di questa, la più bella che abbiamo svelato, è la Brol, di bronzo liquido. Inoltre, presentiamo anche il modello Expo M12 che l'anno scorso ha vinto l'ArchiPro Design Award e che quest'anno è entrato in produzione anche nel ramo professionale. Ed è attualmente la vetrina più sottile al mondo con compressore a bordo. Oltre che nel design, che è magnifico, l'Expo M12 si presenta dominante in qualsiasi parete nel quale viene inserito e inoltre c'è la possibilità di personalizzarlo con cornici di diversi formati e colorazioni, così come il pannello interno che è magnetico e dunque intercambiabile e che presenta un termoregolatore in tecnologia 4.0 che permette al cliente di gestire la vetrina tramite app. E che consente a noi Factory, quindi azienda produttrice, di monitorare le performance e, in caso di necessità, intervenire in aiuto al cliente» ha proseguito Nigero.

Un'altra collezione di rilievo per l'azienda è "The Wine of the Champions", «fatta in collaborazione con Fabio Cordella, un agente storico nel mondo del calcio, che comprende dei porta decanter e dei quadri-vino come quelli personalizzati per Roberto Carlos, Ronaldinho, Sneijder e tanti altri giocatori che sicuramente si uniranno al progetto. La particolarità è che ogni quadro-vino ha le sue peculiarità: ad esempio, il quadro-vino di Ronaldinho - ha concluso Nigero - refrigera direttamente a 4 C° ed è stato disegnato esclusivamente per lo champagne».

