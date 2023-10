Design e funzionalità: Blueside e la nuova linea di bicchieri per la mixology

«Come soffieria ci siamo concentrati su una nuova linea di bicchieri per la mixology, quindi abbiamo reinterpretato i classici con il nostro stile innovativo e grazie alla collaborazione con Andrea Cason stiamo sviluppando delle soluzioni nuove». Così Edoardo Tintori, direttore artistico di Blueside Emotional Design, ci ha accolto, insieme al bartender Andrea Cason, nello stand dell'azienda alla fiera di Host 2023. Da sempre l'azienda si occupa di progettare strumenti e arredi di altissima qualità per la ristorazione e il bartending, come il bicchiere Alfredo, l'ultima creazione di Blueside, presentata proprio alla fiera dedicata al food service.

Funzionalità e stile nelle creazioni di Blueside Emotional Design

«La collaborazione con Blueside è nata da qualche anno. Noi abbiamo un cocktail bar a Verona che fa miscelazione e che utilizza nuovi strumenti per dare qualcosa che non c'è - ha commentato Cason, che nel frattempo ci svela il nuovo calice dell'azienda - O meglio, per valorizzare qualcosa che non si può trovare in commercio. Quindi grazie a questi strumenti riusciamo veramente a concentrare i sapori della materia prima e a valorizzarla al meglio. Come la drink list che proponiamo qui in fiera, dove, per esempio, abbiamo materie prime come il fieno, la rosa damascena e i luppoli».

Il bicchiere Alfredo è sinonimo di ultra-design, un aspetto su cui Blueside concentra gli studi dal giorno zero. «Noi puntiamo a coniugare il design con la tradizione, perché ovviamente i bicchieri devono restituire il gusto e la possibilità di bere in maniera agevole. E non bisogna ovviamente esagerare con il design, con l'innovazione. Noi in questo caso crediamo di aver raggiunto un compromesso interessante, proponendo una forma certamente innovativa che permette di bere agevolmente e di gustare tutte le caratteristiche di un drink. Funzionalità e stile» ha concluso Tintori.

