Il drink cost non è più un problema grazie alla macchina “Mix&Go!” di Zerica

Ormai abituato a fare incetta di premi, Zerica, marchio in forte ascesa specializzato nell'ideazione e produzione di macchinari per la gestione intelligente di acqua e bevande, sbarca a Host con una serie di novità destinate a cambiare il concetto stesso di “kitchen hospitality”. Da sempre in prima linea nella creazione di prodotti che coniugano il rispetto dell'ambiente con estetica e tecnologia, il brand della famiglia Zerilli, giunge a Milano con anteprime ed icone dimostrando come un'azienda familiare può essere all'avanguardia in un settore competitivo come l'Horeca. «Oggi quello che ci preme sottolineare è l'importanza dell'acqua come risorsa importante e sostenibile per tutti noi e soprattutto nel mondo dell'ospitalità e della ristorazione, che ne fa un uso importante. Presentiamo delle attrezzature che sono il condensato dei nostri quasi 100 anni di esperienza nel mondo della refrigerazione e abbiamo compattato in una macchina dalle dimensioni ridottissime quello che normalmente è contenuto in 10 attrezzature di pari livello. Una macchina dotata anche di touch, di controllo remoto, quindi anche con a bordo una dose di tecnologia che permette di rendere ancora più efficiente il lavoro dell'operatore e del gestore. Una macchina che permette di erogare acqua refrigerata frizzante o a temperatura ambiente sia in maniera autonoma che programmata» ci ha raccontato Alessandro Albanese, responsabile commerciale Italia e area mediterranea di Zerica.

E poi ci si sposta verso il miscelato con "Mix&Go!". «Questa è la vera rivoluzione. La novità di questa edizione, una macchina che è stata premiata con il premio Smart Label. La macchina è un cocktail maker: ma attenzione, è un aiuto del barista, non è un sostituto del barista. Si tratta di una macchina che viene collegata direttamente alle bottiglie, quindi all'ingrediente scelto e selezionato dal bar, e che garantisce un dosaggio predefinito, controllato, rapido e perfetto a disposizione del barista perché possa poi definirlo, presentarlo e offrirlo al proprio cliente. Una macchina che permette di poter accedere a una serie di informazioni e dati, che ne fanno oggi un elemento centrale del controllo del drink cost, controllo delle statistiche sul venduto che permette quindi anche di efficientarne la la gestione e lo sfruttamento» ha poi concluso Albanese.

Vincitrice dello Smart Label Awards 2023, Mix&Go! è l'innovativa e intuitiva macchina per cocktail che sostiene il lavoro dei barman e che non ha eguali nel mercato dal punto di vista del design e delle prestazioni. Un prodotto disponibile in due versioni: una Élite, dedicata al settore domestico a 8 linee più 2 per l'acqua fredda e frizzante, e una Pro, ovvero quella dedicata al mondo dell'hospitality con ben 16 linee più 2 per l'acqua fredda e frizzante.

Con una selezione personalizzata di fino a 16 linee con altrettanti ingredienti di base, è possibile scegliere da un menu di cocktail classici che prevede oltre 400 ricette che in modo semplice e veloce posso essere realizzate. Compatta, leggera, veloce e divertente, Mix&Go include l'intuitivo touchscreen per scegliere le varie funzioni con una selezione dei cocktail che si aggiorna automaticamente in base alla disponibilità degli ingredienti. Come tutti i prodotti Zerica, è possibile gestire e controllarne il funzionamento in remoto attraverso computer o cellulare che verificano persino il numero di cocktail realizzati.

