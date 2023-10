Eureka 1920 e i macinacaffè di ultima generazione per Horeca e privati

Sono tante le novità di Eureka 1920, azienda leader nella progettazione e produzione di macinacaffè dal design moderno ed elegante, presentate in occasione di Host 2023. New entry che sono state svelate a Italia a Tavola da Maurizio Ferrani, direttore generale dell'azienda. «Abbiamo presentato tantissime novità che coprono le esigenze dei nostri partner di tutto il mondo, sia nella gamma consumer che nella gamma commercio. Abbiamo presentato una serie di nuovi prodotti: in particolare una gamma con sistema di pesa, quindi non più con una macinatura a tempo ma con una macinatura a peso».

Tutte le novità presentate da Eureka 1920 ad Host 2023

Proseguendo il tour tra le novità, Ferrani ci ha portato davanti ai prodotti della gamma Atom, che, oltre al sistema di pesa, «hanno anche un sistema dove è possibile regolare la macinatura micrometrica in maniera estremamente semplice». E poi ancora il Maxi, «un prodotto estremamente performante, di dimensione importante e con una potenza significativa che macina qualcosa come sette grammi al secondo... è velocissimo e mantiene una qualità di macinatura eccellente e una stabilità della dose molto importante». E poi il giro è proseguito con «i tamper automatici» e il «Prometheus, un prodotto che ha collegamento alla rete e in cui è possibile regolare la macinatura da qualunque posto nel mondo» ha raccontato Ferrani.

La nuova gamma a sistema di pesa di Eureka 1920 1/4 Una macchina da caffè di Eureka 1920 2/4 Lo stand di Eureka 1920 ad Host 2023 3/4 Maurizio Ferrani, direttore generale di Eureka 1920 4/4 Previous Next

Eureka 1920 - Conti Valerio Srl, informazioni utili e numeri dell'azienda

Eureka - Conti Valerio Srl, fondata nel 1920, è leader nel settore dei macinacaffè ed ha registrato nel 2022 un fatturato di quasi 60 milioni di euro, il quale è sostanzialmente triplicato negli ultimi cinque anni. La crescita vertiginosa è il frutto di importanti investimenti in ricerca, di una politica di integrazione della filiera (tra cui la recente acquisizione dell’azienda “Italmill”, leader nelle macine di precisione) e di un approccio commerciale volto a concretizzare lo slogan “Your Coffee Experience” attraverso un’offerta onnicomprensiva, attenta alle più recenti esigenze del mercato.

Eureka 1920 - Conti Valerio Srl

Via Luigi Longo 39/41 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel 055 4200011