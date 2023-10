In cucina così come in sala: eleganza, stile e leggerezza con l'abbigliamento Giblor's

Anche Giblor's è presente ad Host 2023 a Milano, salone Internazionale dell'ospitalità professionale e fiera leader nel settore Horeca, foodservice, retail, gdo e hotellerie. E in occasione di questo importante evento, l'azienda carpigiana presenta il meglio della collezione 2023 e anticipa alcuni capi di punta della prossima stagione, caratterizzati come sempre da vestiti di design italiano dalle performance eccellenti, che confermano ed esaltano lo stile personale e unico di Giblor's. «Questa edizione per noi è molto importante perché rappresenta l'immissione sul mercato di diversi nuovi prodotti - ha annunciato Andrea Bergamini, direttore commerciale di Giblor's - Non tanto come concezione di prodotto di per sé, perché Giblor's è ormai un'azienda affermata e riconosciuta nel mercato nell'abbigliamento professionale, con forte focus sia nell'ambito horeca che nell'ambito medicale, ma soprattutto come tipologia di materiali. Anche il nostro settore sta subendo un'evoluzione molto importante da questo punto di vista. Se prima la casacca del dello chef era prevalentemente in cotone, oggi si stanno studiando sempre di più dei nuovi materiali più leggeri, con una traspirabilità più importante, no stiro, che stanno iniziando veramente a fare la differenza sul mercato».

L'ergonomia e la moda stanno diventando sempre più rilevanti nel settore professionale? «Assolutamente sì, specialmente considerando l'ampia esposizione mediatica degli chef come vere e proprie star negli ultimi anni. Di conseguenza, si sono abituati a indossare abiti che siano non solo performanti ma anche eleganti», ha affermato Roberto Giberti, CEO dell'azienda. «Noi, con il nostro stile italiano, produciamo articoli di alta qualità che riscontrano grande successo sul mercato. Copriamo non solo il settore della cucina e della sala, ma anche il servizio ai piani e tutte le necessità legate all'ambito della ristorazione commerciale e dell'hotellerie a 360 gradi. In breve, forniamo soluzioni complete per l'Horeca».

Fashion ed eleganti: i capi Giblor's presenti ad Host 2023

I capi Giblor's sono da sempre caratterizzati dalla scelta di fibre e tessuti altamente tecnologi oltre che da una grande versatilità d'uso e dall'ergonomia di ogni singolo dettaglio, qualità che permettono a chi le indossa di essere sempre impeccabile senza mai rinunciare al comfort. Ma sono lo stile e l'eleganza, uniti alle rifiniture e alla fattura curata nei minimi dettagli, a farne dei veri capi Giblor's, così come per la linea Wellness & Beauty: capi pratici, dalla perfettà vestibilità, presentati in moltissime varianti colore e in nuance contemporanee.

