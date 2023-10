Il primo forno a intelligenza artificiale è targato Welbilt

Welbilt, il marchio leader mondiale nella fornitura di attrezzature professionali per il comparto alberghiero, ha stupito i visitatori di HostMilano 2023, la fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Durante la fiera, l'azienda ha esposto le sue gemme preziose, tra cui il forno a cottura rapida Merrychef e la gamma di forni combinati Convotherm, «il primo forno con l'intelligenza artificiale», ci ha spiegato Samuele Zani, direttore commerciale di Welbit.

Il primo forno a intelligenza artificiale di Welbilt

Perché? «Vuol dire che questo forno è capace di vedere tramite una videocamera il prodotto che inserisco. Facciamo un esempio con i croissant: inserendo i croissant, il visore vede il tipo di prodotto inserito, dopodiché si chiude la porta a scomparsa, altro nostro brevetto, e si fa partire le cotture. Dall'altra parte, se inserisco un prodotto non compatibile il forno mi dice di toglierlo perché non compatibile con questo tipo di cottura - ha puntualizzato Zani. Questo tipo di tecnologia, insieme alla nostra innovativa FitKitchen - quindi cottura, abbattimento e rimessa in opera del prodotto - permette di avere in poco spazio una cucina a 360°. Convotherm fa parte del gruppo Welbilt, mentre Welbilt fa parte del gruppo Ali, con l'innovazione è alla base del nostro sistema di cottura». ha poi concluso.

La tecnologia nei forni di Welbilt 1/3 Lo stand di Welbilt ad Host 2023 2/3 Samuele Zani, direttore commerciale di Welbilt 3/3 Previous Next

Welbilt

Via Caduti di Amola 11/2 - 40132 Bologna

Tel 0510920590