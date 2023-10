Tessuti di qualità per hotel e ristoranti nei prodotti di Gabel

Gabel è un rinomato gruppo industriale nel settore tessile che, sin dal 1957, si è distinto come leader nel panorama competitivo europeo grazie alla sua abilità nel produrre una vasta gamma di prodotti per la biancheria per la casa. Il gruppo ha radici solide che affondano nel territorio comasco, noto per essere un terreno fertile in cui prosperano il gusto e lo stile, e include una divisione di quattro marchi: «Una divisione che l'azienda ha deciso di creare per evidenziare la sua capacità di riempire tutte le possibili scatole di una casa che vanno dal letto al bagno, alla tavola, all'arredo e alla cucina. Utilizzando i marchi storici del nostro gruppo oppure utilizzando la nostra capacità manifatturiera per produrre la personalizzazione di un hotel, di un ristorante, di uno yacht, a seconda delle esigenze del cliente» ha rivelato Michele Moltrasio, amministratore delegato gruppo Gabel Hospitality.

Gabel Group da qualche anno anche nel comparto dell'hospitality

«Da qualche anno - ha continuato Moltrasio - abbiamo approcciato al mondo dell'accoglienza perché crediamo di avere un know-how in tutti gli ambienti della casa che è dato dai 160 anni di storia del marchio Somma nella lana, nella biancheria di alto di gamma, di Gabel, come azienda manifatturiera, il marchio Pretti per il lusso nel bagno, il marchio Valle Susa, specifico per la tavola. Con prodotti di altissima gamma: producendo in Italia siamo costretti, tra virgolette, a differenziarci dall'importazione. Il nostro cashmere è un vero cashmere e non è una sorta di etichetta messa sopra una storia che nasce nel 1867. Da questo poi si possono usare tutte le le fibre pregiate: dal cammello all'alpaca, dal cashmere alla seta. Si possono fare tutte le possibili combinazioni perché siamo appunto produttori e quindi sperimentiamo e lavoriamo continuamente».

Lo stand di Gabel Group ad Host 2023 1/3 I prodotti di altissima qualità di Gabel Group 2/3 Michele Moltrasio, amministratore delegato gruppo Gabel Hospitality 3/3 Previous Next

Gabel

Corso Garibaldi 65 - 20121 Milano

Tel 0297801703