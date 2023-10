Esmach porta l'intelligenza artificiale in tutti i macchinari

Con cinquant'anni di esperienza nel settore della panificazione, Esmach è un nome di fiducia quando si tratta di macchinari, forni e impastatrici. La storia è una testimonianza dell'impegno dell'azienda a soddisfare le esigenze e le aspettative dei maestri della farina. Ogni prodotto è studiato e realizzato con la massima attenzione e cura, riflettendo la passione per l'arte della panificazione in ogni singolo dettaglio. Ed Esmach è presente alla fiera di Host 2023 a Milano, una fiera dedicata al food service, dove sono condivise tutte le soluzioni innovative dell'azienda con i professionisti del settore. «Siamo contenti, dopo quattro anni, di essere tornati ad Host: l'edizione di due anni fa, purtroppo, è stata a tono ridotto per i motivi, che tutti che tutti sappiamo. È una fiera per rivenditori più che per gli utilizzatori finali, e comunque noi abbiamo riscontrato parecchio interesse in merito a questa nuova tecnologia che presentiamo» ha raccontato Giacomo Bonfiglioli, amministratore delegato di Esmach.

Intelligenza artificiale nelle macchine: la novità di Esmach per Host 2023

E qual è la novità presentata da Esmach in occasione di Host 2023? «Non presentiamo una macchina, ma presentiamo una tecnologia. Stiamo applicando l'intelligenza artificiale alle nostre macchine che hanno un pannello che dialoga con l'operatore - ha svelato Bonfiglioli. E la stiamo applicando a tutta la nostra produzione. Siamo partiti con le impastatrici e con le planetarie, che sono fondamentalmente il nostro core business da più di 50 anni, e via via la stiamo applicando anche a tutte le altre attrezzature che produciamo e/o commercializziamo» ha poi concluso.

La linea di Esmach presente ad Host 2023 1/3 Esmach sta portando l'intelligenza artificiale in tutte le macchine 2/3 Giacomo Bonfiglioli, amministratore delegato di Esmach 3/3 Previous Next

Esmach

Via Vittorio Veneto, 143, 36040 Grisignano di Zocco (Vi)

Tel 0444419777