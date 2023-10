Imperia Monferrina è tradizione: ecco la macchina per creare una pasta ruvida

Imperia Monferrina è un'azienda italiana con una storia lunga e illustre nel settore della produzione di macchine per la preparazione di pasta fresca e altri prodotti alimentari. Fondata nel cuore del Piemonte, una regione famosa per la sua tradizione culinaria, l'azienda ha svolto un ruolo di primo piano nell'innovazione e nello sviluppo di attrezzature per la produzione di pasta di alta qualità. Strumenti di cucina che sono stati presentati ad Host, la fiera di Milano dedicata al food service, con una novità importante: «In fiera quest'anno presentiamo la macchina della pasta "Restaurant" nella versione ruvida. Qual è la particolarità di questa macchina? Ha un rullo brevettato e fa la sfoglia ruvida perché nella tradizione pastaia italiana, anche nei ristoranti, un tempo, la pasta veniva fatta dalle cosiddette sfogline, su una tavola di legno e un mattarello in legno, quindi ne catturava le caratteristiche e di conseguenza diventava ruvida. Noi abbiamo riprodotto questa situazione con una macchina che fa una pasta artigianale in modo veloce. La caratteristica importante di questa pasta è che mettendola nei condimenti, li trattiene meglio e ha un sapore decisamente più esaltante» ha spiegato Fulvio Pagliarini, direttore commerciale di Imperia Monferrina.

Imperia Monferrina, i progetti per il futuro

Ma, oltre alla speciale macchina per creare una pasta ruvida, Imperia Monferrina ha altri e nuovi progetti in cantiere. «Stiamo sviluppando come nuovo progetto per il futuro un cilindro automatico, un cilindro che andrà a completare e sviluppare la gamma della nostra sfogliatrice-impastatrice di base e che renderà possibile l'utilizzo della macchina sia con un controllo dello spessore al fondo, quindi per tagliatelle e per tutto quel tipo di produzione, ma anche per arrotolare direttamente la pasta e quindi creare dei rulli di pasta da usare nei nostri raviolatori. Questo renderà più efficiente, più veloce e più compatta la produzione dei ravioli e sarà anche disponibile da banco. I ristoranti, quindi, che oggi hanno problemi di spazio e di disposizioni in cucina, avranno la possibilità di utilizzare un prodotto performante direttamente su un tavolo» ha poi concluso Pagliarini.

I prodotti di Imperia Monferrina in vetrina ad Host 2023
Lo stand di Imperia Monferrina ad Host 2023
La macchina della pasta "Restaurant" di Imperia Monferrina nella versione ruvida
La gamma offerta da Imperia Monferrina ad Host 2023
Fulvio Pagliarini, direttore commerciale di Imperia Monferrina

Imperia Monferrina

SP457 27/A - 14033 Castell'Alfero (At)

Tel 011 9324311