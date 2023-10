Panettone senza confini, la gara in crociera con Iginio Massari

Noi di Italia a Tavola ci siamo. A bordo della Costa Fascinosa, vivremo in crociera a stretto contatto, per dieci giorni, con i pasticceri leader di questo dolce mondo, quello dell'arte bianca, per l'iniziativa "panettone senza confini". Si tratta di una crociera che da Savona ci porterà lungo le coste spagnole e del Portogallo, superando Gibilterra e facendo scalo a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra e Valencia.

La gara panettone senza confini a bordo della Costa Fascinosa

Panettone senza Confini, la gara in crociera

In questi dieci giorni si sfideranno i più affermati pasticceri d'Italia e si contenderanno il trofeo di Panettone senza confini, suddivisi nelle categorie tradizionale e al cioccolato. I vincitori saranno proclamati martedì 31 ottobre dopo l'attracco al porto di Savona.

La categoria "panettone tradizionale" sarà valutata da una giuria di esperti composta dal presidente Apei-Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana, maestro Iginio Massari, dal patron di Coppa del Mondo del Panettone e maestro Apei, Giuseppe Piffaretti, dal rinomato pasticciere spagnolo Paco Torreblanca, e dai maestri Apei Achille Zoia, Vittorio Santoro, Marta Boccanera e Felice Venanzi, Andrea Buosi e Riccardo Bellaera.

Il presidente Apei-Ambasciatori pasticceri dell‘eccellenza italiana, maestro Iginio Massari

Curiosa la formula che prevede l'assegnazione del vincitore nella categoria "panettone al cioccolato", poiché sarà votata da una giuria composta dal pubblico e dalla critica e la degustazione avverrà nel corso della navigazione. Saranno, infine, premiati i 5 vincitori del concorso "Panettoni amatoriali", svoltosi in Giappone, Brasile, Francia, Spagna e Portogallo.

In crociera a lezione di pasticceria

Durante la crociera sono previsti workshop e lezioni con i maestri pasticceri, con il coinvolgimento dei passeggeri e assaggi dei panettoni dei maestri in giuria. Italia a Tavola sarà con loro e con voi lettori per darvi in anteprima news e curiosità.