Robo Cream di Staff Ice System: l'innovazione nel mondo della pasticceria e delle gelaterie

Nata nel 1959, Staff Ice System è il punto di riferimento sul mercato delle apparecchiature per il freddo, per le macchine del gelato e pasticceria. E l'azienda, presente alla fiera Host 2023 di Milano, ha presentato la novità di quest'anno, il brand Robo Cream: «Si tratta di un brand legato al mondo della crema e della pasticceria con macchine professionali create per cercare di semplificare la vita ai pasticceri» ci ha spiegato Andrea Berardi, direttore vendite Italia Staff Ice System.

Ma che cos'hanno di particolare queste macchine Robo Cream? «L'obiettivo - come già annunciato - è quello di rendere la vita facile al pasticcere tutti i giorni. E la loro particolarità è la possibilità di adattarsi a tutte le necessità, quindi: interagire con la temperatura, spostare le pause di riposo e creare tante eccellenze, dalla crema alla pasta bignè e tutto quello che può essere necessario realizzare in pasticceria» ha continuato.

Le macchine di Staff Ice System e i progetti per il futuro

Ma Staff Ice System è anche Staff 59, macchine dedicate «al mondo della gelateria e della ristorazione, tra cui troviamo mantecatori, sia verticali che orizzontali, e macchine a quattro vaschette, oltre a pastorizzatori e vetrinette per il servizio». E quali sono i progetti per il futuro dell'azienda? «Ci sono delle importanti novità: abbiamo dei lanci e delle piccole revisioni che presenteremo a Sigep 2024. Dunque, vi aspettiamo lì, a casa nostra, a Rimini».

Le macchine Robo Cream presenti ad Host 2023 con Ice Staff System 1/4 La tecnologia di Ice Staff System ad Host 2023 2/4 Lo stand di Staff Ice System ad Host 2023 3/4 Andrea Berardi, direttore vendita Italia Staff Ice System 4/4 Previous Next

Staff Ice System

Via Anna Frank 8 - 47900 Rimini (Rn)

Tel 054 1373250